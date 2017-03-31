Medya'da FETÖ yapılanmasında 21 sanığa tahliye

SAVCI 13 SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

İDDİANAMEDE NELER VAR

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar'ın tahliyesine karar verdi.Mahkeme tahliye kararında, "Suç vasfının ileride sanıklar lehine değişme ihtimali, sabit ikametgah sahibi olmalarını" gerekçe gösterdi. Kararda tahliye olan sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.Mahkeme diğer tutuklu sanıklar Davut Aydın, Emre Soncan, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Ünal Tanık'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, bu sanıkların üzerine atılı suçları işledikleri yönünde somut delillerin bulunduğunu, tutuklama tedbirinin bu aşamada işin önemi ve ön görülen ceza sürelerinin dikkate alınarak tutukluluk hallerinin ölçülü olacağı kanaatine vardığını belirtti.Duruşma savcısı, sanıklar'ın tutuklulukta geçirdikleri sürenin dikate alınarak tahliyelerine karar verilmesini talep etmişti. Savcı diğer sanıkların ise atılı suçu işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan “" adlı hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkhakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.