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Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun

Vatan Şaşmaz cinayetinde yasak aşk çıktı. Uzun süredir aralarında aşk dedikoduları bulunan Vatan Şaşmaz ile manken sevgilisi Filiz Aker arasındaki tartışmanın nedeni bilinmiyor.

Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun

Vatan Şaşmaz cinayetinde yasak aşk çıktı. Uzun süredir aralarında aşk dedikoduları bulunan Vatan Şaşmaz ile manken sevgilisi Filiz Aker arasındaki tartışmanın nedeni bilinmiyor.

27 Ağustos 2017 Pazar 22:08
Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun

Medya dünyasını sarsan aşk cinayeti; 5 yıldızlı otelde 5 kurşun

Ünlü TV sunucusu Vatan Şaşmaz, İstanbul'un göbeğinde 5 yıldızlı lüks otelde sevgilisi tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Manken Filiz Aker tarafından öldürülen Şaşmaz'ın son kurşunu da kendine sıktığı ortaya çıktı. Vatan Şaşmaz ile sevgilisi Filiz Aker'in bir aydır aynı otelde kaldığı belirlendi. Filiz Aker, resmi sosyal medya hesaplarında Vatan Şaşmaz'ı 'Arkadaşım' olarak tanıtıyordu.


Beşiktaş'ta ünlü sunucu Vatan Şaşmaz İstanbul'da 5 yıldızlı otelde sevgilisi Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker, daha sonra aynı tabancayla intihar etti

Beşiktaş'ta lüks bir otelde iki ceset bulundu. Silahla vurularak öldürülen kişilerden birinin ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz olduğu öğrenildi.  Vatan Şaşmaz'ın vurduktan sonra intihar eden kişinin eski manken Filiz Aker olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BİR AYDIR AYNI ODADA KALIYORLAR

Vatan Şaşmaz'ı öldüren ve daha sonra intihar eden Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır aynı otelde kaldığı ortaya çıktı. Aker, Green Card sahibi ve ABD'de yaşıyor. 1963 doğumlu Aker'in ruhsatlı silahı olduğu ve olayın da bu silahla gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre de Filiz Aker akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir telefon alıyor. Daha sonra odaya çıkıyor. Bir süre haber alınamayınca arkadaşları odaya çıkıyor ancak kapı açılmıyor. Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla gerçek ortaya çıkıyor.

Öte yandan polis ekiplerinin oteldeki incelemeleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cesetleri halen otelde bulunuyor.

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Son Güncelleme: 27.08.2017 22:52
Anahtar Kelimeler:
Vatan ŞaşmazFiliz Aker
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