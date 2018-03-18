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Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması

PKK'lı teröristlerin ABD desteği ve batılı ülkelerin medya propagandasına rağmen Afrin'de diz çöktü. Sabaha karşı başlayan harekat 7 saat sürdü. Afrin düştü, çatışmalar sırasında tek bir sivil can kaybı olmaması dikkat çekiyor.

Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması

PKK'lı teröristlerin ABD desteği ve batılı ülkelerin medya propagandasına rağmen Afrin'de diz çöktü. Sabaha karşı başlayan harekat 7 saat sürdü. Afrin düştü, çatışmalar sırasında tek bir sivil can kaybı olmaması dikkat çekiyor.

18 Mart 2018 Pazar 14:36
Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması

Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması


Terör örgütü PKK'nın Suriye'de başkent ilan ettiği Afrin, 7 saatlik bir operasyonun ardından tamamen ele geçirildi. Suriye vatandaşı binlerce Afrinli, TSK ve ÖSO'nun denetimi sağlamasının ardından şehir merkezinde zafer turları atmaya başladı. Mehmetçiğe tam destek veren Afrin halkı TSK ve ÖSO güçleriyle kucaklaştı. Bu arada Mehmetçiğin öğle saatlerinde Afrin merkezinde Hilal oluşturarak zafer pozu verdi. İnsansız Hava Araçları'nın saniye saniye görüntülediği zafer görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

OPERASYON SABAHA KARŞI BAŞLADI

Afrin ilçe merkezine Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler sızma operasyonu başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre, Afrin'de bu sabah saat 08:30 itibarıyla TSK ve ÖSO tarafından kontrol sağlandı. Erdoğan, "Afrin'de şu anda Türk ve ÖSO bayrakları dalgalanıyor" dedi. Afrin merkezine Türk Bayrağı'nın asıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı..


Zeytin Dalı Harekatı'nın en kritik süreci sabah 04:15’de icra edilmeye başlandı. Afrin'e sızan özel kuvvetler şehir merkezinde kritik kamu binalarına Türk bayrağı çekti. 

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi. 

Afrin ilçe merkezinde Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler 01:20’de sızma operasyonunu başlattı. 14 sektöre (bölüm) ayrılan ilçede operasyon ilk aşamada 7 farklı noktadan başladı.

MABADLI İLE TÜM BELDE MERKEZLERİ KONTROL ALTINDA

AA'nın saat 12:09'da yayınladığı bilgiye göre ise, TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabadlı belde merkezini teröristlerden temizledi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alınmış oldu.

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