Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2017 Cuma 01:02

Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı: Milli silahlar test edildi

Doğu Anadolu'da zorlu kış şartları altında düzenlenen tatbikatın görüntüleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlandı. Görüntülerde milli imkanlarla üretilen modern silahlar gerçek savaş koşullarında test edildi.

Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı: Milli silahlar test edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı

Zorlu kış şartları altında TSK tarafından düzenlenen bir tatbikatın görüntüleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinde göze çarpan ve TSK tarafından ilk kez zorlu kış koşullarında test edilen yerli silahlar vardı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin zorlu kış koşullarında gerçekleştirdiği tatbikatlara ilişkin fotoğrafları yayımladı.


TSK, doğu ve güneydoğuda kahraman Türk askerlerinin zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Gittiği her yerde Türk bayrağını dalgalandırarak Mehmetçikler, yaptığı tatbikatlarla düşmana gözdağı verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 bin ülkücü Hayır için Ankara'da buluşuyor 20 bin ülkücü Hayır için Ankara'da buluşuyor
Kılıçdaroğlu; Evet ya da Hayır için savaşılmaz Kılıçdaroğlu; Evet ya da Hayır için savaşılmaz
Deterjan fabrikasında zehirlenme; 34 kişi hastanede Deterjan fabrikasında zehirlenme; 34 kişi hastanede
Cerattape'de ağaç katliamı yeniden başlıyor Cerattape'de ağaç katliamı yeniden başlıyor
Kılıçdaroğlu: Milletin ferasetine güveniyoruz Kılıçdaroğlu: Milletin ferasetine güveniyoruz
Hatay Amanos Dağları'nda çatışma; 1 şehit var Hatay Amanos Dağları'nda çatışma; 1 şehit...
Yukarı Çık

20 bin ülkücü Hayır için Ankara'da...
Anayasa değişikliği sürecinde parti tabanının hiçe sayan MHP Genel Merkezi'nin tavrına ülkücülerin...

Haberi Oku