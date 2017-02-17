Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı: Milli silahlar test edildi

Mehmetçik'ten düşmana kar altında gözdağı

Zorlu kış şartları altında TSK tarafından düzenlenen bir tatbikatın görüntüleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinde göze çarpan ve TSK tarafından ilk kez zorlu kış koşullarında test edilen yerli silahlar vardı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmetçiğin zorlu kış koşullarında gerçekleştirdiği tatbikatlara ilişkin fotoğrafları yayımladı.TSK, doğu ve güneydoğuda kahraman Türk askerlerinin zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Gittiği her yerde Türk bayrağını dalgalandırarak Mehmetçikler, yaptığı tatbikatlarla düşmana gözdağı verdi.