Menteşe'de intihar; Liseli kızlar Yonca ve Melek el ele uçurumdan atladı

Muğla Menteşe ilçesi iki liseli kız öğrencinin intiharı ile sarsıldı. Masa Dağı'na manzara izlemek için çıkanileadlı liseli öğrenciler el ele tutuşarak 100 metrelik uçurumdan kendini boşluğa bıraktı.Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, lise öğrencisi iki kız el ele tutuşarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atladı. İntihar eden kızların cesetlerine yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılabildi.Olay, dün saat 21.00 sıralarında kenti kuşbakışı gören Masa Dağı'nda meydana geldi. Muğla'daki çeşitli liselerde eğitim gören 4'ü kız, 1'i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı'na çıktı. Öğrencilerden 18 yaşındakiile aynı yaştaki arkadaşı, henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçurumdan atladı.Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek Basalak'ın kardeşi Dilek Basalak da sinir krizleri geçirdi.Bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 2 öğrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaştı.Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından liseli'ın cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Liseli kızları intihara sürükleyen olayın nedeni henüz bilinmiyor, aileleri perişan. Ölüm haberinin ardından okulda adeta yas var. Menteşe polisinin ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.