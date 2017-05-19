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19 Mayıs 2017 Cuma 08:18

Menteşe'de intihar; Liseli kızlar Yonca ve Melek el ele uçurumdan atladı

Menteşe'de liseli iki genç kız el ele tutuşarak 100 metrelik uçurumdan kendini boşluğa bıraktı. Korkunç olay ilçe halkını şoke etti.

Menteşe'de intihar; Liseli kızlar Yonca ve Melek el ele uçurumdan atladı
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Menteşe'de intihar; Liseli kızlar Yonca ve Melek el ele uçurumdan atladı

Muğla Menteşe ilçesi iki liseli kız öğrencinin intiharı ile sarsıldı. Masa Dağı'na manzara izlemek için çıkan Yonca Kurt ile Melek Basalak adlı liseli öğrenciler el ele tutuşarak 100 metrelik uçurumdan kendini boşluğa bıraktı.

Menteşe Haberleri
Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, lise öğrencisi iki kız el ele tutuşarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atladı. İntihar eden kızların cesetlerine yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılabildi.


Olay, dün saat 21.00 sıralarında kenti kuşbakışı gören Masa Dağı'nda meydana geldi. Muğla'daki çeşitli liselerde eğitim gören 4'ü kız, 1'i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı'na çıktı. Öğrencilerden 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki arkadaşı Melek Basalak, henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçurumdan atladı.


AİLELER PERİŞAN ARKADAŞLARI ŞOKTA

Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek Basalak'ın kardeşi Dilek Basalak da sinir krizleri geçirdi.

Bölgeye 112 Sağlık ekipleri ve polis ile  AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 2 öğrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaştı.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından liseli Yonca Kurt ve Melek Basalak'ın cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Liseli kızları intihara sürükleyen olayın nedeni henüz bilinmiyor, aileleri perişan. Ölüm haberinin ardından okulda adeta yas var. Menteşe polisinin  ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 
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