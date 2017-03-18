Meral Akşener konuşurken saldırdılar; Kocaeli'nde gerginlik

Akşener, Kocaeli Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada, vatandaşlar 50 - 60 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen konferansta konuşma yaptığı sırada, vatandaşlar 50 - 60 kişilik grubun saldırısına uğradı.Akşener'in konuşmasının bitmesine yakın bir sırada meydana gelen olay sırasında polis ekipleri yetersiz kaldı. Akşener'i dinlemeye gelen vatandaşlar, saldırgan gruba tepki gösterince ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.Kocaeli'nde düzenlenen konferansta konuşan eski MHP'li Meral Akşener'in programında olaylar çıktı.Aydınlar Ocağının Kocaeli Fuar Alanı içinde düzenlendiği konferansa eski İçişleri Bakanı Meral Akşener katıldı. Meral Akşener'in konuşması sırasında 40-50 kişilik bir grup bahçeyi bastı. Bu sırada iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı polis, biber sıkı sıkarak ayırmaya çalıştı.