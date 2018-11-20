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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Burhanettin Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Burhanettin Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

20 Kasım 2018 Salı 13:05
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti

MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kocamaz'ın bir süredir İYİ Parti'ye geçeceği konuşuluyordu..

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kocamaz, " MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi...

Mersin'de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ( MHP) istifa etti.

Kocamaz, "Daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu tür anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül ve yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirmesi konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi. 

MHP, 31 Mart seçimleri için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstermişti. Kocamaz için ise İYİ Parti iddiaları ortaya atılmıştı.

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Son Güncelleme: 20.11.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
Burhanettin KocamazMHP
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