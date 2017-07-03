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03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:16

Mersin'li şehit Oğuzhan Sezer toprağa verildi

Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, Mersin'de yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'li şehit Oğuzhan Sezer toprağa verildi
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Mersin'li şehit Oğuzhan Sezer toprağa verildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, Mersin'de yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Nirvan Seyit Dağı bölgesinde yürütülen Şehit Yüzbaşı Özgür Öztekin-2 Operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Sezer'in cenazesi, bugün sabah Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Mersin'e getirildi.

Ahmet ve Zarife Sezer çiftinin 6 çocuğundan biri olan Oğuzhan Sezer'in cenazesi, cenaze töreni öncesinde son kez ailesinin oturduğu Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Şehit Sezer için ikindi namazının ardından Darıpınarı köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, 6. Piyade Mekanizma Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehidin babası Ahmet ve annesi Zarife ile 5 kardeşi tören boyunca gözyaşlarını tutamazken, anneyi yakınları teselli etti.
Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler.

Sezer'in tabutuna sarılarak öpen yakınlarını askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Cenaze arabasına konan Sezer'in cenazesi arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş da destek odu. Yürüyüş sırasında Sezer'in anne ve babası ile kardeşleri gözyaşı döktü. Yüzlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından Darıpınarı Mezarlığı'na götürülen şehit Sezer'in cenazesi, buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.
3'ü kız 5 kardeşi olan şehit Sezer'in bekar olduğu öğrenildi.
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