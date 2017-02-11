Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 22:40

Meteoroloji'den fırtına ve don uyarısı geldi

Ege bölgesinde oturanlar dikkat, meteoroloji fırtına ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları uyardı

Meteoroloji'den fırtına ve don uyarısı geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Meteoroloji'den fırtına ve don uyarısı geldi

Ege bölgesinde oturanlar dikkat, meteoroloji fırtına ve don uyarısında bulundu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları uyardı

Meteoroloji, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması, Ege Denizi'nde saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor.

Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde kuzeyde, salı günü sabah saatlerinde ise güneyde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyıları dışındaki alanlarda zirai don ve buzlanma riski bulunduğunu değerlendiren yetkililer, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK ile Şam Türkiye'ye karşı anlaştı: PKK Suriye bayrağı çekecek PKK ile Şam Türkiye'ye karşı anlaştı: PKK...
El Bab'ta yaralanan Sedat Atalay Şehit düştü El Bab'ta yaralanan Sedat Atalay Şehit düştü
Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek: Boru hattını arızası Samsun'da doğalgaz ne zaman gelecek: Boru hattını...
Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da Antalya Korkuteli'nde deprem; Deprem bu kez Antalya'da
Adana Kozan'da deprem; Kozan 4.0 ile sallandı Adana Kozan'da deprem; Kozan 4.0 ile sallandı
Kılıçdaroğlu: Kimsenin can ve mal güvenliği yok Kılıçdaroğlu: Kimsenin can ve mal güvenliği...
Yukarı Çık

PKK ile Şam Türkiye'ye karşı anlaştı:...
Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu, Suriye hükümeti ile PKK'yı bir araya getirdi. PKK güdümündeki...

Haberi Oku