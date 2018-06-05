Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı



Son hava tahmin raporuna göre başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu bölgelere göre hava durumu, haberin devamında. Meteoroloji İstanbul için saat vererek uyarıda bulundu. Acil koduyla yapılan uyarıda İstanbul'da yağışın 13.30 ile 17.30 arasında etkili olacağı bildirildi. Ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması istendi.



HAFTASONU SICAKLIKLAR ARTIYOR

İstanbul'da yağış yarın etkisini kaybedecek. Perşembe ve cuma günü havalar yeniden ısınacak. İstanbul'da sıcaklıkların cumartesi ve pazar 33-34 dereceye çıkabilecek.

İstanbul için yapılan son dakika uyarısına göre saat 13.30 ile 17.30 arasında şiddetli yağış görülmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin acil koduyla yaptığı son dakika uyarısına göre, İstanbul'da yağış sonrası ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım görülebilir....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin'in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Meteoroloji'nin uyarısına göre yağış, 13.30 ile 17.30 arasında etkili olacak.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı'nın batı kesimleri ile Eskişehir'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bolu ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Artvin'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.