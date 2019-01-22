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Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji bu bölgeleri ve illeri uyardı. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji bu bölgeleri ve illeri uyardı. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarında yağış bekleniyor.

22 Ocak 2019 Salı 08:02
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağmur geliyor


 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Batı  Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin  kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve  İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık  yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında  kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yarın Karadeniz  kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette  eseceği öngörülüyor.
Son Güncelleme: 22.01.2019 05:53
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji
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