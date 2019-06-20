Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94622
ALTIN
256.306
DOLAR
5.7558
STERLİN
7.3090
EURO
6.5027

Meteoroloji vatandaşları böyle uyardı | Yüksek yerlere çıkın

Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağmur, Trabzon'da 4 can aldı, kayıp 6 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Meteoroloji bugün için vatandaşları yüksek yerlere çıkması için uyardı.

Meteoroloji vatandaşları böyle uyardı | Yüksek yerlere çıkın

Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağmur, Trabzon'da 4 can aldı, kayıp 6 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Meteoroloji bugün için vatandaşları yüksek yerlere çıkması için uyardı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:26
Meteoroloji vatandaşları böyle uyardı | Yüksek yerlere çıkın

Meteoroloji vatandaşları böyle uyardı | Yüksek yerlere çıkın

Yerel ve kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon için sarı alarm verdi. Vatandaşları sağanak yağmurlu hava sistemi için uyarın letkililer, bölgedeki vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkmasını istiyor.

TRABZON VE ÇEVRESİNDE OTURANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşanabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.

Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

Bölgede şiddetli yağmur yeniden başlarken yetkililer vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

KARNE TÖRENİNE HAZIRLANIRKEN FELAKET GELDİ

Trabzon'un Araklı İlçesi'ndeki Çamlıktepe Ortaokulu'nda karne töreni için hazırlık yapan Belediye'de görevli Ali Abdullah sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sel felaketinde Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah, imam Soner Özbay ve Mehmet Cevahir hayatını kaybetti. Bir kişini kimliği ise henüz tespit edilemedi

Bir hafta önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle Çamlıkttepe Ortaokulu’nda karne töreni düzenlenememişti. Okulda Cuma günü tören düzenlenmesi için okulun çevresi ve su baskını temizliği için çalışma başlatılmıştı.

Okul önünde temizlik yapan Araklı Belediyesi’nde görevli Ali Abdullah sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Okul bahçesinde oyun oynayan üç çocuğun ise camiyi sığındığı gece yarısı ortaya çıktı. 

GENÇ IMAMIN YÜREK BURKAN ÖLÜMÜ

Büyüceyurt cami imamı olan 29 yaşındaki Soner Özbay yolda çalışma yapan Greyder operatörü ile sohbet ederken sel sularına kapıldı. Operatör kaçmayı başarırken genç imam hayatını kaybetti. Evinden çıkamayan Mehmet Cevahir hayatını kaybederken, eşi selden kurtulmayı başardı. Cansız bedeni bulunan bir kişinin ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.  Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın ise sel felaketinden yaralı kurtuldu.

Kayıp 6 kişinin isimleri ise şöyle;

Erdoğan Uzun (Büyükşehir Belediyesi) Ali Kemal Coşkuner (Büyükşehir Belediyesi) Hasan Çakar (DSİ Personeli) Mahmut Köseoğlu, Halim Köse, Cengiz Cevahir.

Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu
Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu
Sel faciası sanki deprem gibi gelmiş
Sel faciası sanki deprem gibi gelmiş
Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var
Karadeniz'de yağmur sele döndü, 6 ölü var
Karadeniz'de S-400 sürprizi, AB ülkeleri panikte
Karadeniz'de S-400 sürprizi, AB ülkeleri panikte
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı
Karadeniz gezisinde İmamoğlu'na VIP ambargosu
Karadeniz gezisinde İmamoğlu'na VIP ambargosu
Başkan horona durdu vatandaşlar ışık tuttu!
Başkan horona durdu vatandaşlar ışık tuttu!
PKK'nın Karadeniz yapılanması çökertildi
PKK'nın Karadeniz yapılanması çökertildi
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKaradenizMeteoroloji Genel MüdürlüğüSarı AlarmRizeArtvinTrabzonÇorumAmasyaTokatOrdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu
Uzungöl'ü önce rantçılar, sonra sel vurdu
Erdoğan | S-400 için yaptırımlara ihtimal vermiyorum
Erdoğan | S-400 için yaptırımlara ihtimal vermiyorum
Malkaralı'lar akın etti | 5 ton altın kuyruğu
Malkaralı'lar akın etti | 5 ton altın kuyruğu
LDP | Bizim yerimize Sisi'yi seçimlere sokan YSK'yı kınıyoruz
LDP | Bizim yerimize Sisi'yi seçimlere sokan YSK'yı kınıyoruz
Sel faciası sanki deprem gibi gelmiş
Sel faciası sanki deprem gibi gelmiş
Yeni evli çift Google Translate ile anlaşıyor
Yeni evli çift Google Translate ile anlaşıyor
Meteoroloji uyardı, şiddetli sağanak bugün de etkili olacak
Meteoroloji uyardı, şiddetli sağanak bugün de etkili olacak
Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı
Sel suları hızlı tren yolunu vurdu, yolcular mahsur kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort