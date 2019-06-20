Meteoroloji vatandaşları böyle uyardı | Yüksek yerlere çıkın

Yerel ve kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon için sarı alarm verdi. Vatandaşları sağanak yağmurlu hava sistemi için uyarın letkililer, bölgedeki vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkmasını istiyor.

TRABZON VE ÇEVRESİNDE OTURANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşanabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.

Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

Bölgede şiddetli yağmur yeniden başlarken yetkililer vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

KARNE TÖRENİNE HAZIRLANIRKEN FELAKET GELDİ

Trabzon'un Araklı İlçesi'ndeki Çamlıktepe Ortaokulu'nda karne töreni için hazırlık yapan Belediye'de görevli Ali Abdullah sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Sel felaketinde Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah, imam Soner Özbay ve Mehmet Cevahir hayatını kaybetti. Bir kişini kimliği ise henüz tespit edilemedi

Bir hafta önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle Çamlıkttepe Ortaokulu’nda karne töreni düzenlenememişti. Okulda Cuma günü tören düzenlenmesi için okulun çevresi ve su baskını temizliği için çalışma başlatılmıştı.

Okul önünde temizlik yapan Araklı Belediyesi’nde görevli Ali Abdullah sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Okul bahçesinde oyun oynayan üç çocuğun ise camiyi sığındığı gece yarısı ortaya çıktı.

GENÇ IMAMIN YÜREK BURKAN ÖLÜMÜ

Büyüceyurt cami imamı olan 29 yaşındaki Soner Özbay yolda çalışma yapan Greyder operatörü ile sohbet ederken sel sularına kapıldı. Operatör kaçmayı başarırken genç imam hayatını kaybetti. Evinden çıkamayan Mehmet Cevahir hayatını kaybederken, eşi selden kurtulmayı başardı. Cansız bedeni bulunan bir kişinin ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın ise sel felaketinden yaralı kurtuldu.

Kayıp 6 kişinin isimleri ise şöyle;

Erdoğan Uzun (Büyükşehir Belediyesi) Ali Kemal Coşkuner (Büyükşehir Belediyesi) Hasan Çakar (DSİ Personeli) Mahmut Köseoğlu, Halim Köse, Cengiz Cevahir.