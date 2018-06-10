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Metro inşaatında tarihi eserler çıktı, inşaat yavaşladı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının beş istasyonu kapsayan Kabataş bölümünde tarihi kalıntılara rastlandı. 

Metro inşaatında tarihi eserler çıktı, inşaat yavaşladı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının beş istasyonu kapsayan Kabataş bölümünde tarihi kalıntılara rastlandı. 

10 Haziran 2018 Pazar 07:26
Metro inşaatında tarihi eserler çıktı, inşaat yavaşladı

Metro inşaatında tarihi eserler çıktı, inşaat yavaşladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının beş istasyonunda devam eden çalışmalarda son durumu anlattı. Uysal arkeolojik eserlerin koruma altına alındığını belirterek bu hatta gecikme olabileceğini söyledi.


METRO KAZISINDA‘TARİHİ ESERLER ÇIKTI’

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının beş istasyonu kapsayan Kabataş bölümünde bir yıllık gecikme yaşanabileceğini kaydeden Uysal, “Kabataş metro tünelleri açılırken tarihi eserler çıktı. İstanbul’un geçmişini, tarihini aydınlatma adına orayı Anıtlar Kurulu’nun kontrolüne bıraktık. Bundan dolayı bir yıllık gecikme yaşanabilir. Bu gecikmenin sebebi ne biz ne de metro inşaatını yapan firmalar. 31 Aralık 2018’de bitecek olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı inşaatı olacak ve bu tarihten sonra da test sürüşleri başlamış olacak” diye konuştu. 32 kilometrelik Vezneciler-Arnavutköy, 34 kilometrelik Kazlıçeşme-Beylikdüzü metro hatlarının projelendirilmesinde önemli bir aşamaya geldiklerini kaydeden Uysal, “İnşallah yıl sonunda ihaleye çıkacağız. Halkalı- Arnavutköy 3. Havalimanı hattımızı Ulaştırma Bakanlığı’mız yeni ihale etti” dedi.

Uysal, “Çekmeköy’de şu an yeni asfaltlama çalışmaları başladı, hızla devam ediyor. Üsküdar-Ümraniye hattını aralık ayında açtık. Devamı niteliğindeki Çekmeköy hattı ise ağustos’ta seferlere başlayacak” dedi. Metro ve raylı sitem yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Uysal, İstanbul trafiğine ciddi bir soluk aldıracak olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında çalışan işçilerle de sahur yaptı. Burada da Megakent’teki mevcut metro çalışmaları hakkında şunları kaydetti: “İstanbul’da 118 ayrı şantiyede 20 binden fazla kişi 294.2 kilometre uzunluğundaki metro inşaatlarımızda 7/24 çalışıyor. Sahurumuzu yaptığımız Mecidiyeköy istasyonunun da içinde yer aldığı Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı 21 istasyondan oluşan 24 kilometrelik bir hat. İnşaatımız 31 Aralık 2018 yıl sonu itibarıyla bitmiş olacak. Bu hattımızın 5 milyar maliyeti var. Üsküdar-Ümraniye hattı gibi sürücüsüz olacak. Bundan sonra İstanbul’da yapılacak olan metro hatlarının sürücüsüz olmasından yanayız.”

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