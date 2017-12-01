

Metrobüs üstünde yolculuk, fenomen olmak için canlı bomba

Biri sosyal medyada fenomenlik uğruna canlı bomba yeliği giydi, elinde silah, cebinde sahte polis kimliğiyle yakalandı, diğer yanda ise 'zeka özürlü niteliği' taşıyan sorumsuz iki genç metrobüs üstünde seyahatlerini videoya alarak Youtube yükledi,.

Türkiye aynı gün iki ayrı şehirde, hemen hemen aynı yaşlarda 3 ayrı gencin, sosyal medya üzerinden fenonem olabilmek için gerçekleştirdiği, ancak zeka özürlü insanların başvuracağı yönteme tanık oldu. Her üç gencin ortak özelliği, kendi ve başkalarının can güvenliklerini tehlikeye atacak kadar pervasızlığı, bundan dolayı en küçük utanç duymayacak bencilliği dikkat çekti. Üstelik İstanbul'da metrobüs üstünde 12 durak giderek çektikleri görüntüde sevinç çığlıkları atarken zeka geriliğinin tüm özelliklerini sergileyen iki gencin ukala tavırları hafızalarda yer bıraktı. Kendilerini parkur sporcusu olarak tanımlayan gençlerin sıradışı yolculuğu boyunca çektikleri görüntüyü youtube yükledi, ancak bekledikleri ilgiyi görmediler.

GÖZALTINA ALINDILAR CEZA MAKBUZUNU YIRTTILAR

İstanbul'da metrobüs üzerinde seyahat ettiği için polis tarafından gözaltına alınan 2 parkur sporcusu uygulanan cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Polis merkezinden ayrılan parkur sporcuları ceza makbuzunu yere atarak ayaklarıyla yırttı

Metrobüs istasyonuna gizlice giren gençler, durağa tırmanarak metrobüse atladıktan sonra üstünde 12 durak boyunca yolculuk yaptı. Parkur sporcularının Merter Durağı’ndan Söğütlüçeşme istikametine doğru 12 durak boyunca yaptığı yolculuk pes dedirtti. Akıl almaz metrobüs yolculuğunun ardından gözaltına alınan parkur sporcuları uygulanan cezai işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



polis merkezinden ayrılan sporcular, ceza makbuzuyla video çekti. Videoda sporcular “Hayatımda yediğim ilk ceza 90 lira” diyerek makbuzu yere atıp ayaklarıyla önce ezdi sonrada yırttı.