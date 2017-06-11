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11 Haziran 2017 Pazar 17:59

Metrobüs yolunda faciadan dönüldü: Kafa Kafaya çarpıştılar

İki metrobüs Anadolu yakasında Sögütlüçeşme Durağı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Metrobüs şoförlerinden biri araca sıkıştı. Yaralılar var.

Metrobüs yolunda faciadan dönüldü: Kafa Kafaya çarpıştılar
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Metrobüs yolunda faciadan dönüldü: Kafa Kafaya çarpıştılar

İstanbul Metrübüs hattında facianın eşiğinden dönüldü. Kadıköy Söğütlüçeşme'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Şoför ise metrobüste şoför koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerdeki bazı yolcular yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Kazada yaralanan yolculara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.
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