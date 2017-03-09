Mezitli'de aynı tezgah: Özdağ ve Halaçoğlu'na tahammül edemediler

Prof.Dr Ümit Özdağ ve Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu'nu dün Silifke'de konuşturmak istemeyen Ülkü Ocakları'ndan bir grubun benzeri Mezitli'de ortaya çıktı. Her iki bağımsız ülkücü milletvekiline tepki göstermek isteyen grubu bu kez polis engelledi. Salonu basmak isteyen grup içindeki gençlerin Anayasa değişikliğine neden evet dedikleri yönündeki sorulara ise cevap veremedikleri görüldü.Mersin'de MHP'li Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın konuşma yapmak istediği salona girmek isteyen grup polis ekiplerince durduruldu.Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP'li vekil Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek isteyen grubu polis engelledi.Mersin'in Mezitli ilçesinde, ülkücü oldukları belirtilen bir grup Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi.Toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri yaklaşık 150 kişilik grubu engelledi.