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09 Mart 2017 Perşembe 19:48

Mezitli'de aynı tezgah: Özdağ ve Halaçoğlu'na tahammül edemediler

MHP'den Bahçeli ve ekibi tarafından tasfiye edilen bağımsız milletvekillerinin anayasa değişikliği konusunda yürüttüğü kampanyalara, MHP Genel Merkezi'nin kışkırttığı grupların tepkisi sürüyor.

Mezitli'de aynı tezgah: Özdağ ve Halaçoğlu'na tahammül edemediler
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Mezitli'de aynı tezgah: Özdağ ve Halaçoğlu'na tahammül edemediler

Son Dakika Mezitli, Prof.Dr Ümit Özdağ ve Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu'nu dün Silifke'de konuşturmak istemeyen Ülkü Ocakları'ndan bir grubun benzeri Mezitli'de ortaya çıktı. Her iki bağımsız ülkücü milletvekiline tepki göstermek isteyen grubu bu kez polis engelledi. Salonu basmak isteyen grup içindeki gençlerin Anayasa değişikliğine neden evet dedikleri yönündeki sorulara ise cevap veremedikleri görüldü.
POLİS DURDURDU
Mersin'de MHP'li Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın konuşma yapmak istediği salona girmek isteyen grup polis ekiplerince durduruldu.
 
Mezitli Haberleri, Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP'li vekil Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek isteyen grubu polis engelledi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, ülkücü oldukları belirtilen bir grup Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi.

Toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri yaklaşık 150 kişilik grubu engelledi.
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