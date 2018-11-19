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MHP belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 1 büyükşehir, 6 il adayı dahil toplam 30 isim daha açıklandı. İşte o isimler...

MHP belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart yerel seçimlerindeki 1 büyükşehir, 6 il adayı dahil toplam 30 isim daha açıklandı. İşte o isimler...

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:07
MHP belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP belediye başkan adaylarını açıkladı


MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen belediye başkan adaylarını duyurdu.

1 büyükşehir, 6 il adayı dahil toplam 30 isim daha belli oldu. İşte o isimler:
1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan
2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan Er
3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban
4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet Er
5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar
6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı
7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar
8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı
9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü
10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi
11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel
12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç
14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin
15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz
16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak
17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı
18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar
19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar
20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke
21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman
22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı
23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir
24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan
25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Deniz
26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu
27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak
28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek
29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu
30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz

ADAYLIKLARI DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

MHP daha önce bazı yerel yönetim belediye başkan adaylarını açıklamıştı. O adaylar şunlar; 
Mersin-Tarsus İlçesi Belediye Başkan Adayı Şevket Can, 
Mersin-Anamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç, 
Mersin-Erdemli İlçesi Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu, 
Gaziantep-Oğuzeli İlçesi Belediye Başkan Adayı M.Sait Kılıç, 
Adana-Ceyhan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayar, 
Kırıkkale-Sulakyurt İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Bildik, 
Şanlıurfa-Siverek İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Bucak, 
Şanlıurfa-Harran İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz, 
Manisa-Salihli İlçesi Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda.

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Son Güncelleme: 19.11.2018 18:10
Anahtar Kelimeler:
MHPMHP Belediye Başkan Adayları
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