Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116985
ALTIN
166.462
DOLAR
3.9302
STERLİN
5.5119
EURO
4.8279
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat...
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde...
Fenerbahçe'de izin bitti
Fenerbahçe'de izin bitti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Aylardır söylüyorum, bu sene de şampiyon olacağız
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Aylardır...

MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekillerinden Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekillerinden Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

21 Mart 2018 Çarşamba 09:09
MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti


Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak tamamlayan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptı.

Daha sonrasında Atina ve Bonn Büyükelçiilikleri'nde de Elçi Müsteşarı görevini üstlenen Deniz Bölükbaşı, 1 Mart tezkeresi sürecinde Türkiye tarafının en üst düzey diplomatik temsilcisi olarak ABD ile müzakereleri yürüten isim oldu.

2002 seçimlerinde olduğu gibi, 2007 seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili olmaya hak kazanmıştır. MHP Merkez Yönetim Kuruluna girmiş ve ilk MYK toplantısında Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

12 Haziran 2011 seçimleri sürecinde 21 Mayıs 2011 tarihinde kaset iddiaları nedeniyle milletvekilliği adaylığından ve MHP'deki görevinden istifa etti. Deniz Bölükbaşı aynı zamanda Osman Bölükbaşı'nın oğluydu.
 

Anahtar Kelimeler:
Deniz BölükbaşıMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
suat 2018-03-21 11:14:38

Allan Rahmet eylesin, çok değerli bir insandı. Türk hariciyesinin başı sağ olsun. MHP'de kuyusunu kazanlar şimdi mutlu mu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı: Gece yarısı emniyete götürüldü
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı: Gece yarısı emniyete götürüldü
2. Ordu Komutanı Temel Afrin'de çocuklarla kucaklaştı
2. Ordu Komutanı Temel Afrin'de çocuklarla kucaklaştı
Şehit ailesine icra gönderen belediye özür diledi
Şehit ailesine icra gönderen belediye özür diledi
Afrin'de PKK'nın yeni tünelleri bulundu
Afrin'de PKK'nın yeni tünelleri bulundu
Çiftlik Bank skandalında 4 kişi daha tutuklandı
Çiftlik Bank skandalında 4 kişi daha tutuklandı
Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var
Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı, 1'i asker 3 şehit var
Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı
Ömer Halisdemir'i şehit eden FETÖ'cü canilere ceza yağdı
Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...
Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim