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MHP Fatih ilçe teşkilatı meydanlara indi: Beyazıt'ta Kerkük eylemi

Kerkük'ün oldu bittiyle Türkmenlerin elinden alınmasına karşı tepkiler giderek yoğunlaşıyor. Sosyal medya yerine meydanlara inmeyi tercih eden MHP Fatih İlçe Teşkilatı'na vatandaşlar da destek verdi.

MHP Fatih ilçe teşkilatı meydanlara indi: Beyazıt'ta Kerkük eylemi

Kerkük'ün oldu bittiyle Türkmenlerin elinden alınmasına karşı tepkiler giderek yoğunlaşıyor. Sosyal medya yerine meydanlara inmeyi tercih eden MHP Fatih İlçe Teşkilatı'na vatandaşlar da destek verdi.

17 Eylül 2017 Pazar 18:01
MHP Fatih ilçe teşkilatı meydanlara indi: Beyazıt'ta Kerkük eylemi

MHP Fatih ilçe teşkilatı meydanlara indi: Beyazıt'ta Kerkük eylemi

Kuzey Irak'ta referanduma tepkiler yükseliyor. Kamuoyu tepkisini daha çok sosyal medya üstünden sürdürürken, MHP Fatih İlçe Teşkilatı meydanlara inmeyi tercih etti. MHP İlçe başkanı Sertel Selim, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada ise "Kerkük için gerekirse güneşe ateş taşırız" dedi.

MHP Fatih İlçe teşkilatı Beyazıt Meydanı'nda eylem yaptı. "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" başlıklı düzenlenen yürüyüşte  grup, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak Sultanahmet'e yürüdü. Yürüyüşü sırasında "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak", “Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan atan grup, "Haydi gidek usul usul, bizim olsun Kerkük, Musul" yazılı pankart açtı. Polisin eylem ve yürüyüş sırasında güvenlik önlemi de aldı.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Grup, Beyazıt'tan Sultanahmet'e giderken  tramvay yolunu kullandı. Yürüyüş sırasında yaklaşık 15 dakika tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Tramvaylar kalabalığın arasında ağır ağır ilerledi.

"DEVLET BAHÇELİ İLE BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİK"

Sultanahmet Meydanı'nda grup adına MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim basın açıklamasını okudu. Selim, “Gerekirse güneşe ateş taşırız, gerekirse buzdan ateş yakarız, gerekirse cepheden cepheye kan naklederiz yine de bekamıza el sürdürmeyiz. Buradan aziz Türk milletimize sesleniyoruz; ABD ve İsrail'in bölgedeki maşası olan şarlatanların oyunları bozulmalıdır. Milliyetçi, ülkücü camia olarak bizler bu oyunları bozmak için Türk milletinin lideri Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte harekete geçtik" dedi. Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MHPKerkük
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