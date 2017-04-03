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03 Nisan 2017 Pazartesi 09:55

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları önde gidiyor

Son anketleri değerlendiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, kendisinin ve Başkan Binali Yıldırım'ın sahaya inmesiyle Evet oylarının öne geçtiğini öne sürdü.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları önde gidiyor
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Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları önde gidiyor


Türkiye referandum sürecine girerken, liderlerin tahminleri de gelmeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan’ın performansının, Cumhurbaşkanı’nın toplu açılışlarının ve kendi mitinglerinin 'Evet' oylarının artmasında etkili olduğunu söyledi.
Son anketler
MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün gerçekleştirilen Sakarya mitingi dönüşünde, gazetecilerle sohbet etti, başta referandum olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

ÜLKER REKLAMI

Sosyal medya, çok alçakça, adice ve belli hedefler doğrultusunda kullanılan bir yapı haline dönüşmüştür. Bunun tedbiri mutlaka alınmalıdır. Bu şirketin incelemesi yapılacaksa savcılık aracılığıyla olmalıdır. Yoksa sosyal medyayı kurnazca kullanmak suretiyle bir kuruma doğru halkı saldırtmak, ona karşı birtakım oyunlara girmek kabul edilir bir durum değildir. Kurumun değişik bir ilişkisi varsa, FETÖ şüphesi taşınıyorsa, FETÖ soruşturması kapsamında bunu ele almak suretiyle, Ülker’i kastederek söylemiyorum, her ekonomik kurumu kastederek söylüyorum, üzerine gidilmesinde yarar var ama bunları yapmadan kurumu yıpratmaya, halkı saldırtmaya, halkı onlara düşman etmeye, ürünlerini reddettirmeye, sokaklara atmaya fırsat verebilecek yanlışlıklar devam ederse, her şey sosyal medya tarafından yönetiliyor konumuna düşer ki; bu Türkiye için bir felakettir.

YÜKSEK PERFORMANS SERGİLEDİ

Umumi kanaat “Hayır” oylarının yükseleceği şeklindeydi fakat aradan geçen sürede özellikle CHP Sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar ve bunun karşılığında Sayın Başbakan’ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı’nın tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yaptığımız mitingler sonrasında anlaşıldı ki “Evet” oyları yükseliş içinde. Kamuoyu araştırmalarında çok belirgin ifadeler kullanmayanlar, şimdi 50’nin üzerinde bir rakam telaffuz etmeye başladı. Şu an “Evet” önde görünüyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN BOZKURT İŞARETİ

Kemal Bey’in bozkurt işareti Milliyetçi Hareket Partisi’ne mi yönelik yoksa MHP’den ayrışmış CHP tarafından toplantıları düzenlenen kişileri biraz teşvik ve tahrik etmek için midir? Onu zaman gösterecektir. O zaman da uzak değil, 16 Nisan’dır.

FETÖ KIRKAYAK GİBİ

Olaylara bakılırsa FETÖ hareketi kırkayak gibi gözüküyor. Kırkayağı bütünleştirerek, tek bir 15 Temmuz darbe ve kalkışma davasında bütünleştirerek sonuçlandırılmak lazım ve bunun da uzatılmaması lazım. (Kırkayak fotoğrafı gösterirken) Şunu harekete geçiren askeri beyni buldular; siyasi beyin yok.

GÜL KAYSERİ’YE GİTMELİ

Davet etmişlerse iki sebepten dolayı Abdullah Gül Bey’in orada olması lazım. Birinci sebep; Kayserili olmasıdır. İkinci sebep; kendisinin Cumhurbaşkanlığı’nın devamında erken seçim sonrasındaki kararlığın Kayseri’de gösterilmesidir. Bu nezaketi taşımaları lazım.

ÇARŞI RUHU

Beşiktaş da kendi içinde bir FETÖ hareketi başlattı. FETÖ’nün önemli şahsiyetlerinden bir tanesi var, İhsan Kalkavan, onu ele Öbürleri gibi, Galatasaraylılar alınmasın, öbürleri gibi, “Aidatı ödedin”, “Ödemedin” değil, “Var mı yok mu?”... Varsa dışla, yoksa yoluna devam et. Net tavrını koydu. Biraz Çarşı ruhu vardır orada.

 
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