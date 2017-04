MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları önde gidiyor

Devlet Bahçeli'ye göre Evet oyları önde gidiyor

Türkiye referandum sürecine girerken, liderlerin tahminleri de gelmeye başladı. MHP lideri, Başbakan’ın performansının, Cumhurbaşkanı’nın toplu açılışlarının ve kendi mitinglerinin 'Evet' oylarının artmasında etkili olduğunu söyledi.önceki gün gerçekleştirilen Sakarya mitingi dönüşünde, gazetecilerle sohbet etti, başta referandum olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduSosyal medya, çok alçakça, adice ve belli hedefler doğrultusunda kullanılan bir yapı haline dönüşmüştür. Bunun tedbiri mutlaka alınmalıdır. Bu şirketin incelemesi yapılacaksa savcılık aracılığıyla olmalıdır. Yoksa sosyal medyayı kurnazca kullanmak suretiyle bir kuruma doğru halkı saldırtmak, ona karşı birtakım oyunlara girmek kabul edilir bir durum değildir. Kurumun değişik bir ilişkisi varsa, FETÖ şüphesi taşınıyorsa, FETÖ soruşturması kapsamında bunu ele almak suretiyle, Ülker’i kastederek söylemiyorum, her ekonomik kurumu kastederek söylüyorum, üzerine gidilmesinde yarar var ama bunları yapmadan kurumu yıpratmaya, halkı saldırtmaya, halkı onlara düşman etmeye, ürünlerini reddettirmeye, sokaklara atmaya fırsat verebilecek yanlışlıklar devam ederse, her şey sosyal medya tarafından yönetiliyor konumuna düşer ki; bu Türkiye için bir felakettir.Umumi kanaat “Hayır” oylarının yükseleceği şeklindeydi fakat aradan geçen sürede özellikle CHP Sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar ve bunun karşılığında Sayın Başbakan’ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı’nın tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yaptığımız mitingler sonrasında anlaşıldı ki “Evet” oyları yükseliş içinde. Kamuoyu araştırmalarında çok belirgin ifadeler kullanmayanlar, şimdi 50’nin üzerinde bir rakam telaffuz etmeye başladı. Şu an “Evet” önde görünüyor.Kemal Bey’in bozkurt işareti Milliyetçi Hareket Partisi’ne mi yönelik yoksa MHP’den ayrışmış CHP tarafından toplantıları düzenlenen kişileri biraz teşvik ve tahrik etmek için midir? Onu zaman gösterecektir. O zaman da uzak değil, 16 Nisan’dır.Olaylara bakılırsa FETÖ hareketi kırkayak gibi gözüküyor. Kırkayağı bütünleştirerek, tek bir 15 Temmuz darbe ve kalkışma davasında bütünleştirerek sonuçlandırılmak lazım ve bunun da uzatılmaması lazım. (Kırkayak fotoğrafı gösterirken) Şunu harekete geçiren askeri beyni buldular; siyasi beyin yok.Davet etmişlerse iki sebepten dolayı Abdullah Gül Bey’in orada olması lazım. Birinci sebep; Kayserili olmasıdır. İkinci sebep; kendisinin Cumhurbaşkanlığı’nın devamında erken seçim sonrasındaki kararlığın Kayseri’de gösterilmesidir. Bu nezaketi taşımaları lazım.Beşiktaş da kendi içinde bir FETÖ hareketi başlattı. FETÖ’nün önemli şahsiyetlerinden bir tanesi var, İhsan Kalkavan, onu ele Öbürleri gibi, Galatasaraylılar alınmasın, öbürleri gibi, “Aidatı ödedin”, “Ödemedin” değil, “Var mı yok mu?”... Varsa dışla, yoksa yoluna devam et. Net tavrını koydu. Biraz Çarşı ruhu vardır orada.