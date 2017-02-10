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10 Şubat 2017 Cuma 10:10

MHP'nin sloganı "Yeminimiz var, onun için evet"

Milliyetçi Hareket Partisi, Referandum sürecince kullanacağı sloganı belirledi. Tüm teşkilatlara gönderilen sloganda "Yeminiz var; Evet" teması işlenecek

MHP'nin sloganı 'Yeminimiz var, onun için evet'
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MHP'nin sloganı "Yeminimiz var, onun için evet"


Anayasa değişikliği konusunda parlamentoda ilk adımı atan MHP'nin referandum sloganı belli oldu. MHP Nisan ayında yapılacak referandumda "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz var, onun için evet" diyecek


MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum kampanyası için, "Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik referandumu kampanyasında kullanacakları sloganın belli olduğunu söyledi. MHP'nin sloganı, "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet" olacak.

Partisinin 48'inci kuruluş yıl dönümünde gazeteciler ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Al Jazeera'dan Gonca Şenay'ın haberinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Erken seçim: Evet de, hayır da olsa başka senaryolar üzerinden Türkiye'yi seçime götürme çok ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz. Türkiye’yi senaryolara kurban etmemek lazım.

Referandum kampanyası: Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın.

MHP'nin seçim sloganı: Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet.

MHP'ye bakanlık iddiası: Öyle bir teklif MHP'ye yapılamaz. Yapılırsa karşılık alır. MHP'nin de öyle bir talebi olmaz.

Ahmet Türk'e randevu: Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?

Dolar bozdurma çağrısı: Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir öneri yapmadan önce bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. Hepsi 1050 dolardı, o gün 3 bin küsur lira yapıyordu. O para da hala çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim.


 
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