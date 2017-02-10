MHP'nin sloganı "Yeminimiz var, onun için evet"

Erken seçim

Anayasa değişikliği konusunda parlamentoda ilk adımı atan MHP'nin referandum sloganı belli oldu. MHP Nisan ayında yapılacak referandumda "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz var, onun için evet" diyecekreferandum kampanyası için, "Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın" dediGenel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik referandumu kampanyasında kullanacakları sloganın belli olduğunu söyledi. MHP'nin sloganı, "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet" olacak.Partisinin 48'inci kuruluş yıl dönümünde gazeteciler ile bir araya gelenreferandum sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Al Jazeera'dan Gonca Şenay'ın haberinde öne çıkan başlıklar şöyle:: Evet de, hayır da olsa başka senaryolar üzerinden Türkiye'yi seçime götürme çok ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz. Türkiye’yi senaryolara kurban etmemek lazım.Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın.: Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet.: Öyle bir teklif MHP'ye yapılamaz. Yapılırsa karşılık alır. MHP'nin de öyle bir talebi olmaz.: Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?: Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir öneri yapmadan önce bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. Hepsi 1050 dolardı, o gün 3 bin küsur lira yapıyordu. O para da hala çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim.