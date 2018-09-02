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Minibüs kamyonet çarpıştı, en az 8 ölü var

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Minibüs kamyonet çarpıştı, en az 8 ölü var

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

02 Eylül 2018 Pazar 13:39
Minibüs kamyonet çarpıştı, en az 8 ölü var

Minibüs kamyonet çarpıştı, en az 8 ölü var


Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.


Kurban Bayramı tatili sonrası ve okulların açılmasına sayılı günler kala yollar adeta kan gölüne döndü. Gaziantep'te meydana gelen kazada 8 kişi can verdi..

Uzun bayram tatili sonrası ve okulların açılmasından hemen önce trafik yollarda adeta can pazarı yaşanıyor. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı fakat jandarma, cep telefonuna cevap veremedi..

kaza, bu sabah Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Fıstık bahçesine mevsimlik işçi götüren İbrahim Şahin yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor'un kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, ölü sayısı 8'e çıktı. Yaralılardan 2'sinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Vatandaşların haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan 4'ü de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 8 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.
 

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