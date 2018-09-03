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Mor Çatı'ya yılın ilk 7 ayında 368 kadın başvurdu

Şiddet ve taciz mağduru kadın ve çocukların destek için başvurduğu Mor Çatı, 2018 yılı faaliyet raporunu yayınladı.

Mor Çatı'ya yılın ilk 7 ayında 368 kadın başvurdu

Şiddet ve taciz mağduru kadın ve çocukların destek için başvurduğu Mor Çatı, 2018 yılı faaliyet raporunu yayınladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:46
Mor Çatı'ya yılın ilk 7 ayında 368 kadın başvurdu

Mor Çatı'ya yılın ilk 7 ayında 368 kadın başvurdu

2018 yılının ilk 6 ayında Mor Çatı Dayanışma Merkezi'ne ilk defa başvuran 368 kadın ve çocukla, toplamda 790 görüşme yapıldı. Tüm görüşmelerin 592'si telefonla gerçekleştirildi. Bunun dışındaki görüşmelerden 155 tanesi yüz yüze, 37 tanesi e-postayla ve 6 tanesiyse mektupla gerçekleştirildi. Her ne kadar Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından başvuranlar olsa da; sadece İstanbul'da faaliyet gösteren Mor Çatı Dayanışma Merkezi'ne en fazla başvuru yine İstanbul'dan geldi.

Dayanışma Merkezi'nde yapılan bu görüşmelerin 304'ü kadınların kendisiyle gerçekleşti. Kadınların ihtiyaçlarını daha doğru anlamak ve karşılıklı güçlenmeyi sağlamak için kadınlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verildi. Fakat kadının veya çocuğun bilgi alamayacağı durumlarda onların yerine akrabası, tanıdığı/arkadaşı, avukatı ya da başvurduğu bir kurum ile görüşme yapıldı.

2009 yılında açılan, 18 yatak kapasiteli Mor Çatı Sığınağı son 9 yıldır Şişli Belediyesi'nin finansal desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Şişli Belediyesiyle yapılan protokol kasım ayında yenilenerek 2018 yılı içinde bu iş birliğinin devamına karar verildi.

Mor Çatı, Ocak – Haziran 2018'de 2017'den itibaren destek alan 16 kadın ve çocuğun yanı sıra 2018'de sığınak kabulü yapılan 6 kadın, 2 ergen, 5 çocuk ve 2 bebek olmak üzere toplamda 31 kişiye sığınak desteği sağladı. Sığınak kabulü yapılırken ve gerekli destekler sağlanırken kişiler arasında yaş, dil, din, cinsel yönelim ve ırk ayrımı yapılmadı. 2018'de sığınağa gelen kadınların yaşları 20-42 arasında değişirken, çocuklarınki ise 0-17 yaş arasında değişkenlik gösterdi. Ayrıca, anneleriyle birlikte gelen her yaştan oğlan ve kız çocuğu sığınakta kalabildi. Bu kadınlardan 1'i Türkiye vatandaşı değildi. Kadınların 3'ü ilkokul, 4'ü ortaokul, 3'ü lise ve 3'ü üniversite mezunuydu. Herkes için geçerli standart bir kalış süresi koyulmadı, kadınların sığınakta kalma süreleri hedefleri doğrultusunda değişkenlik gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Mor Çatı
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