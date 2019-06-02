Motosikletli maganda, kız arkadaşının hayatını hiçe saydı

Verilen cezalar caydırıcı olmaktan uzak.. Trakfikte sık sık karşılaştığımız görüntülere konu olan şahıslar, maganda olarak yaftalanmasına, bazen açık kimlikleri, plaka numaralarına kadar ifşa edilmesine rağmen vaz geçmiyorlar. Bu kez Tuzla'da önünde kız arkadaşını oturtan kimliği belirsiz maganda motosiklet sürücüsü, tek teker üstünde yaptığı gösteriyi, sosyal medyada paylaştı. İşte o haberin detayları:

İstanbul Tuzla'da motosiklet üzerinde kız arkadaşını kucağına alıp tek teker giden maganda, şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın videosunu çeken arkadaşları da bu anları sosyal medyada paylaştı

İstanbul Tuzla'daki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda çekilen bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşını kucağına alan motosikletli maganda ardından trafikte tek teker ilerledi. Herkesin yüreğini ağzına getiren olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüde rafik magandası kız arkadaşı kucağında tek teker ilerliyor. Ardından vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboluyor. Öte yandan yolun kenarında dizili motosikletli gruptan bir kişi çektiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.