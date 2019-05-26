Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2
Son depremler, Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından bugün Ege Bölgesi'nde Muğla'nın Yatağan ilçesi sarsıldı.
Yatağan'a bağlı Yayla köyü yakınlarındaki depremin büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.2 olarak açıklandı. 4.2 büyüklüğündeki depremden 2 dakika önce aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gelmişti.
Son dakika deprem, , Muğla ve Yatağan başta olmak üzere, Milas, Ula, Bayır, Denizova gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi.
Yıkıcı bir etkisi bulunmayan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu..
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.05.26 15:07:10 37.2740 28.0373 15.1 -.- 4.2 4.0 YAYLA-YATAGAN (MUGLA) REVIZE01 (2019.05.26 15:07:11)
2019.05.26 15:02:15 37.2300 28.0900 8.2 -.- 3.1 -.- YATAGAN-MUGLA Otomatik
2019.05.26 15:00:21 37.2637 28.0530 12.8 -.- 3.4 3.3 CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.05.26 14:54:06 35.8722 29.6987 9.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.26 14:11:58 36.4700 28.6422 19.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.26 14:00:23 35.4917 28.4802 72.4 -.- 3.3 3.5 AKDENIZ İlksel
2019.05.26 13:50:29 35.4472 28.4610 11.9 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ REVIZE01 (2019.05.26 13:50:29)
2019.05.26 09:05:16 39.5762 28.0182 3.6 -.- 1.9 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR) İlksel
2019.05.26 06:23:07 39.1207 29.0603 6.3 -.- 2.5 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.05.26 06:04:26 38.4953 43.2570 5.0 -.- 3.0 -.- VAN GOLU İlksel
2019.05.26 05:38:53 42.4407 31.0225 29.1 -.- 3.0 -.- KARADENIZ İlksel
2019.05.26 05:29:46 37.1238 27.7560 8.1 -.- 2.7 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA) İlksel