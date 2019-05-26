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Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2

Muğla'nın Yatağan ilçesinde saat 15.07'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi..

Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2

Muğla'nın Yatağan ilçesinde saat 15.07'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi..

26 Mayıs 2019 Pazar 15:20
Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2

Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2


Son depremler, Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından bugün Ege Bölgesi'nde Muğla'nın Yatağan ilçesi sarsıldı. 
Yatağan'a bağlı Yayla köyü yakınlarındaki depremin büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.2 olarak açıklandı. 4.2 büyüklüğündeki depremden 2 dakika önce aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gelmişti.

Son dakika deprem, , Muğla ve Yatağan başta olmak üzere, Milas, Ula, Bayır, Denizova gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi. 
Yıkıcı bir etkisi bulunmayan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu..

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.26 15:07:10  37.2740   28.0373       15.1      -.-  4.2  4.0   YAYLA-YATAGAN (MUGLA)                             REVIZE01   (2019.05.26 15:07:11)
2019.05.26 15:02:15  37.2300   28.0900        8.2      -.-  3.1  -.-   YATAGAN-MUGLA                                     Otomatik
2019.05.26 15:00:21  37.2637   28.0530       12.8      -.-  3.4  3.3   CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA)                         İlksel
2019.05.26 14:54:06  35.8722   29.6987        9.6      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.26 14:11:58  36.4700   28.6422       19.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.26 14:00:23  35.4917   28.4802       72.4      -.-  3.3  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.26 13:50:29  35.4472   28.4610       11.9      -.-  3.5  3.6   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.05.26 13:50:29)
2019.05.26 09:05:16  39.5762   28.0182        3.6      -.-  1.9  -.-   ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)                       İlksel
2019.05.26 06:23:07  39.1207   29.0603        6.3      -.-  2.5  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.05.26 06:04:26  38.4953   43.2570        5.0      -.-  3.0  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.05.26 05:38:53  42.4407   31.0225       29.1      -.-  3.0  -.-   KARADENIZ                                         İlksel
2019.05.26 05:29:46  37.1238   27.7560        8.1      -.-  2.7  -.-   BALCILAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
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Son Güncelleme: 26.05.2019 15:25
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Son Dakika DepremDenizovaBayırUlaMilasMuğlaYatağanSon Depremler
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