Muğla Yatağan'da deprem oldu 4.2



Son depremler, Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından bugün Ege Bölgesi'nde Muğla'nın Yatağan ilçesi sarsıldı.

Yatağan'a bağlı Yayla köyü yakınlarındaki depremin büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.2 olarak açıklandı. 4.2 büyüklüğündeki depremden 2 dakika önce aynı bölgede 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana gelmişti.

Son dakika deprem, , Muğla ve Yatağan başta olmak üzere, Milas, Ula, Bayır, Denizova gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi.

Yıkıcı bir etkisi bulunmayan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu..