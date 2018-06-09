Muharrem İnce, Berberoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan ve 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Enis Berberoğlu'nun tutuklu değil rehine olduğunu öne sürdü.
İnce, Berberoğlu ile ilgili konuşmasını ise şöyle aktardı:
"Gördüğüm bir başka şey de şu. 1977 seçimlerinde rahmetli Ecevit'in estirdiği bir rüzgar vardı. Bugün bana aktardığını söylüyorum, o yıllarda gençlik kollarındaydım, Taksim'deydim dedi. O rüzgarın, 77'deki rüzgarın benzerini cezaevinin içine kadar girdiğini, o duvarları delip geçtiğini kendisi söyledi ve bunu hissettiğini, değişim rüzgarının, umutların tazelenmesini, yeşermesini hapishanenin içinde hissettiğini söyledi ve bunu duyurmamı kendisi istedi."
İnce, infaz koruma memurlarıyla da sohbet ettiklerini ifade ederek, "Onların da sorunları var. Orman muhafaza memurlarının, sağlık memurlarının ve infaz koruma memurlarının 3600'e dahil edilmemesiyle ilgili sıkıntıları dinledim. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yaptırıp onların da sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.