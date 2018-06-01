Muharrem İnce Bilecik'te: Çocukların geleceği seçimden daha önemli

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bilecik'te düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. İnce, yarın yapıla cak sınav öncesi tüm propaganda çalışmalarında müzik kullanılmamasını istedi.



Bilecik'te vatandaşlara hitap eden CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den önemli mesajlar var.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları...

Bilecik'e geldi mi Erdoğan. Siz Bilecikli olarak Erdoğan'a şunu sormayacak mısınız? Sen ne yaptın o sarayda. Mermeri bari bilelim ya. Mermer nereden geldi. Bunu öğrenmek hakkımız değil mi? Soracak mısınız? Yarın bir sınav var. Çocuklarımız yarın sınava girecek. Eve en yakın okul olacakmış. Ya istemediği okulsa. Hepsine talimatımdır. Yarın 13.00'e kadar müzikli propaganda yapmayacaksınız. Çocuklarımızın geleceği bizim seçimimizden daha mı önemli?

ÖĞRENCİLERE BURS SÖZÜ



BİR ÇİFTÇİ'NİN DEPOSU KAÇA DOLAR

Şu anda sattığı aldığı dengesine baktığımızda bir buçuk milyar dolar zarardayız. Erdoğan diyor ki 'İnce karşı çıkıyor' evet sen otomobilin kaportasına ben ise beynine talibim. Her konuda dava açıyorsun. 100 bin liralık açmış, yine para istiyor. Diplomayı ben istemiyorum Anayasa istiyor. 4 yıllık okul mezunu olması gerekiyor diyor. Nasıl gençler yetiştireceğiz. Erdoğan diyor ki 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz', ben diyorum ki çocuklarımızın dindar nesil olmasında hiç bir sakınca görmüyorum bu ailenin işi buna aile kara verir cumhurbaşkanı değil. Kindar nesil olmasından rahatsız olurum. Yakında da FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak merak etmeyin. 5 vakit namaz arasına bu kadar yalanı nasıl sıkıştırıyor anlamıyorum.

Uşak'ta bir çiftçinin traktörüne bindim dedim depoyu fulle. Doldurdum. Baktım 5.72 yazıyor. Milletvekili deyince aklıma geldi Amerika'daki milletvekili sayısı Türkiye'den az. O sayıyı indireceğiz. 600 milletvekili Türkiye'ye çok. OHAL'i kaldıracağız, hukuk devleti kuracağız, bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı yatırım yapacaksa belirlenen kurallara göre yapacak. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. Ziraat Bankası'nın görevi çiftçiyi desteklemektir. Ne yapıyor bir medya kuruluşunun satımı için kredi veriyor. Bunu bir fabrikaya verseydi 4 buçuk trilyon olurdu. Bir kobiye verseydi 10 bin kobiye 450'şer bin verirdi. Çiftçiye verseydi 100 bin çiftçiye 45'er bin verirdi. Bir kişiye 1 milyar dolar verdi. Bu Ziraat Bankası'nı kulağından çekip göreve getireceğiz.



DENİZLERİMİZ NEDEN ATIL?

Tek adam olmayacak, güçlü bir lider ve yetenekli bir kadro olacak. Atıl olan meralarımız var. Denizlerimiz atıl. Ne balıkçılık gelişmiş ne de denizde ulaşım. Saraya gözü doymuyor, 5 tane saray var. Ne yapacak bu kadar sarayı anlamıyorum. Bir de Marmaris var. 300 odalı. Özal dönemi yapılmış var orada bir tane kullan onu yol olmaz 300'den 500'den aşağısı kesmiyor onu. Emeklilikte yaşa takılanlar bu sorunu çözeceğiz. Asgari ücret 2 bin 200 olacak.



EMEKLİLER İÇİN BİZ İSTEDİK

Emekliler, biz dedik ki birer maaş onlar bin lira dedi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'na o anda asgari ücret kaç TL ise o asgari ücreti vereceğiz. Erdoğan ile benim aramdaki farkı anlatayım. Meydanlara geliyor 3 çocuk yapın sonra 5 çocuk yapın diyor. İyi de nasıl bakacağız. Ben söyleyeyim neden karışayım aile kendi karar verir. Bir şey daha diyor sezaryen değil normal doğum. Sana ne nasıl isterse öyle. Sen bebeğin donundan yüzde 18 vergi alacaksın sonra güçlü hükümetim diye konuşacaksın. Önümüzdeki dönemde o çocuk sayısı ile ben çocuk bezindeki vergi ile.