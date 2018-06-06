Muharrem İnce Eskişehir'de 100 bin kişiye hitap etti

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'dan sonra Eskişehir'e geçerek vatandaşlarla buluştu. İnce, Erdoğan'ın 'Ben onun da paşasıyım' sözüne, Kemal Sunal'ın 'Tosun Paşa' filminden bir kesitle cevap verdi. 100 bine yakın vatandaşın toplandığı miting alanında önemli mesajlar veren İnce'nin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı..

Muharrem İnce’nin Eskişehir mitinginde öne çıkanlar:

“Ben bu kadar miting gördüm emin olun böylesini görmedim. 4 Mayıs’ta yola çıktık, 5 Mayıs günü ilk mitingimizi yaptık. 33. günde bugün 70. mitingimiz.

“İLK TURDA YÜZDE 30’U AŞALIM”

Yalan yok başlarken ilk turda 30’u aşalım, ikinci turda ‘Allahın izni, milletimizin isteğiyle bu işi başarırız’ dedim. Ama iş değişti neden ikinci tura bırakalım ilk turda bitiririz bu işi.

Benim hemşehrim geçenlerde bir iftar düzenliyor. Erdoğan, iftarda Türk ordusunu övmüyor, beni eleştiriyor beni eleştirirken general de alkışlıyor. Disiplin yönetmeliği 20. madde diyor ki silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyetlere katılamaz. Orada beni çırak derken alkışlıyorsun. Dedim ki sen Erdoğan’ın generali misin? Senin apoletlerini sökeceğim.

“APOLETLERİ FETÖ’YE Mİ TAKTIN?”

Erdoğan dedi ki ondan söktüğün apoletleri Apo’ya mı takacaksın? Apo’yu ben tanımam ama Erdoğan sen Ergenekon ve Balyoz’da söktüğün apoletleri FETÖ’ye mi taktın?



Şimdi bakın bir paşa videosu seyrettireyim size. (Erdoğan’ın ‘ben onun da paşasıyım’ açıklamasını, Kemal Sunal’ın Tosun Paşa filminden bir kesitle vatandaşlara izletti.)

ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI

Bir fabrikayı yönetmek mi kolaydır bir devleti mi? Bunlar Atatürk’ün kurduğu fabrikaları bile yönetemiyor satıyor, devleti nasıl yönetecekler? Yıl 1933 Atatürk Celal Bayar’a der ki ‘git Eskişehir’e şeker fabrikası kurmak için arsa bak’ der. Bayar Eskişehir’e gelir der ki ‘paşam iki arsa var biri ucuz diğeri pahalı.’ Atatürk der ki ‘pahalı olanı alalım tren yoluna yakındır gelip gören çok olur, milletimizin kuvveti maneviyesi yükselir’ der. 1933’te Atatürk bunu düşünüyor onlar şimdi önüne geleni satıyor. Bir de yanına yardımcı bulmuş Bahçeli.

Eskişehir’deki ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Ben bu generale bunları söylediğimde Bahçeli de bugün bana ağzına geleni söylemiş. Şu videolardan Engin Alan videosunu koyar mısınız? (Engin Alan’ın anma törenlerinde Erdoğan karşısında ayağa kalkmamasıyla ilgili videolar izlendi)

Şimdi bakın ülkücü kardeşlerime sesleniyorum Korgeneral Engin Alan’a ‘bana ayağa kalkmadın ben de seni hapse attım’ diyor. Açık açık bunu söylüyor.

AFRİKA ATA SÖZÜ

‘Bir ormanda kaplan, zebra, ceylan, çita bütün hayvanlar aynı yöne doğru kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır’ diyor Afrika atasözü. Biz varız biz, Türk, Kürt yok. Alevi, Sünni yok. CHP’li, AKP’li yok. Hep beraber olmalıyız.

ERDOĞAN’LA İNCE FARKI

Bir, Erdoğan sarayda yaşıyor ben kazandığımda sarayda yaşamayacağım, evimde yaşayacağım söz. Bugün iyice coştu. Köprüleri yıkacakmışım öyle diyor. Niye yıkayım köprüyü? Sadece ‘sarayın ışıklarını söndüreceğim’ dedim. Ben sarayı gençlere vereceğim bilim merkezi olacak. 5 saray da İstanbul’da var yetmedi beyefendiye Marmaris’e 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde Marmaris’teki yazlık sarayı engelli çocuklarımıza vereceğim.

İki, Erdoğan’la benim aramdaki fark. Erdoğan FETÖ’nün ayağına gitti, ben FETÖ’yü ayağıma getireceğim.

Üç, benim umhurbaşkanlığımda tv’yi açtığınızda 16 kanalda birden Muharrem İnce’yi görmeyeceksiniz. Açıyorsun bağırıp çağıran bir adam var. Devletin bir işi lazım olduğunda çıkar bir kanalda açıklama yaparım.

TV’lere çıkacak mıyım? Çıkacağım. Alpu dünyanın en verimli ovalarından birisine termik santral yaptırmak istiyorsun. O civar köylüleri alacağım milletin gözü önünde bunu tartışacağım. (Termik santrali yaptırmayacağını ima edere) Şunu söyleyeyim onu ben cumhurbaşkanı olduğumda yaptırmayacağım haberleri olsun.

BENİM KAPI GİBİ DİPLOMAM VAR

Bugün Muğla’da konuşuyor. Fizik öğretmeni ama okuma yazması yok. Benim kapı gibi diplomam var sen göstersene diplamanı.

Ayıp olan diploma olmadan var demek. Bir yandaş dedi ki onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış dedi. FETÖ’cüler açıklama yaptı çalacaktık ama bulamadık dediler.

Erdoğan diploması yok ama cesareti var mı acaba?

Bana ekonomi dersi vererim diyor. İstediğin bir kanalda ister sanayi, ister ekonomi eğitim demiyorum çünkü onda benimle tartışamazsın.

ERDOĞAN’A PROMTER YANITI

(Muharrem İnce, Erdoğan’ın bozulan promter videosunu izletti) Şimdi Erdoğan camdan konuşuyor ben candan konuşuyorum. Aslında benim rakibim promter. Türkiye’nin en iyi hatibi promtermış. Aslında şöyle yapmaları lazım promter bozulunca reklam almaları lazım.

Rusya’da çiftçinin mazotu 0,68 sent, ABD’de 0,85 sent, Türkiye’de 1,27 dolar. Peki Türkiye’de nüfus 80 milyon, milletvekili sayısı 600, Rusya’da nüfus 150 milyon 450 millet vekili var. ABD’de 300 milyon nüfus var 535 milletvekili var. Biz 80 milyonla 600 milletvekili bakmaya mecbur muyuz? Bu sayıyı düşüreceğiz.

TRT KONUSU

Siyasetçi önüne bakmalı ama şu TRT varya onu yüreğime yazdım. Hepimizin elektrik parasında TRT’nin payı var. Paraları topluyor beni göstermiyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor. Yasa gereği 10’ar dakikadan cumhurbaşkanlığı adaylarının konuşması var dedim ki alın sizin olsun. Hepiniz haram olsun mu TRT payı? (Kalabalık haram olsun diyerek cevap verdi)

Türkiye’yi 3B modeliyle büyüteceğiz. 1-Barışacağız 2 Ekonomik anlamda Büyüyeceğiz 3 Bölüşeceğiz

Ayrımcılık denen şeyi kaldıracağız. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım.”



