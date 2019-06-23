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Mühürlü zarflar son dakikada kabul edildi

YSK, yeni bir tartışmanın fitilinin ateşlenmesini son dakika kararıyla çözdü. YSK, milletvekili seçimi mühürlü zarfların kabulüne karar verdi..

Mühürlü zarflar son dakikada kabul edildi

YSK, yeni bir tartışmanın fitilinin ateşlenmesini son dakika kararıyla çözdü. YSK, milletvekili seçimi mühürlü zarfların kabulüne karar verdi..

23 Haziran 2019 Pazar 15:55
Mühürlü zarflar son dakikada kabul edildi

Mühürlü zarflar son dakikada kabul edildi

Türkiye'nin 6 ayına mal olan yerel seçimlerin yenilendiği İstanbul'da, yeni bir tartışma YSK'nın son dakika kararı ile çözüme kavuşturuldu. Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AK Parti ve CHP YSK'ya başvuruda bulundu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14:00'te toplandı. YSK, milletvekili seçimi mühürlü zarfların kabulüne karar verdi..

Gelen son dakika bilgisine göre, AK Parti ve CHP bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının ise mühürsüz olduğunu belirterek bu oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvurdu.

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi.

YAPILAN TESPİTLER BELİRTİLDİ

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

İKİ TEMSİLCİ DE: GEÇERLİ SAYILSIN

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti. Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

YSK'DAN SON DAKİKA KARARI

YSK, milletvekili seçimi mührü taşıyan zarfların kabulüne karar verdi. Yapılan açıklamada, "Milletvekili seçimi mührünü taşıyan zarflar da geçerli" dedi.
 

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