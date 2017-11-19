NATO tatbikatında skandal örgütlü derin bir hareket!



Türkiye, NATO ve Norveç'i karşı karşıya getiren skandalın detayları yeni yeni ortaya çıkıyor. Daha önce Norveç ordusunda görevli sivil bir personelin kişisel paylaşımı olduğu iddia edilen Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadelerin yer aldığı paylaşımın sistematik bir saldırının parçası olabileceği ifade ediliyor.



Çünkü, 1980'li yıllardan itibaren NATO içinde Amerikancı bir ekibin, Ulus-Devlet, üniter devlet yapılarını çökertmek için karşı sistemli bir çalışmanın yürütüldüğü biliniyor. Daha çok "neoncon" olarak bilinen Pentagon güdümündeki siyasi akımın İtalya'nın Ghedi üssünde planlanan Türkiye'ye yönelik psikolojiik saldırıların, son dönemde çok sayıda NATO karargahında kendini gösterdiği biliniyor.



Ankara kulislerinde Trident Javelin-2017 isimli NATO tatbikatında yaşanan skandalın, bu çalışmaların bir devamı olabileceği konuşuluyor...

ÜNİTER DEVLETLERİ, ULUS LİDERLER NATO'NUN DÜŞMANI



Amerikan derin devletinin NATO içindeki uzantılarının işlediği tez, çok sayıda batılı ülkenin ordusunda da etkili olmaya başladı. FETÖ'cü hain darbe girişimi sırasında NATO'ya sığınan örgütün Türkiye uzantısı üniformalı pentagon beslemelerinin de, aynı 'tornadan' çıkması dikkat çekici. NATO'cu subaylar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, emperyalizme olan kararlı tutumu, işgalcilere karşı direnme ruhunu sürekli ayakta tutan sözleri yüzünden sevmezler. ABD ve NATO'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk ile ilgili sözlerinden hemen sonra her ikisini de düşman ilan etmesi tam da aynı döneme denk gelmesi tesadüf olarak açıklanamaz.



PEKİ NORVEÇ'TE NELER OLMUŞTU?

NATO’nun Norveç’te düzenlediği, Trident Javelin-2017 Siber Tatbikatı’nda yaşanan skandal, daha önce kamuoyuna aktarıldığı gibi sadece Atatürk ve Cumhurbaşkanı'nı düşman ilan eden sözlerden ibaret değil. NATO’dan üst üste özür açıklamaları ve mektupları gelmesine neden olan skandalda, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına oluşturulan sahte hesaptan, NATO'da görev alan Norveç ordu mensuplarının 'Kurumsal kimlikle' yaptığı paylaşımların örgütlü bir hareket olarak görülmesi gerekiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Yaşananlar bireysel eylem. NATO’nun görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklaması, NATO içinde derin bir örgütün varlığını gizleme çabası olarak yorumlanıyor.

) tatbikatı kapsamında, Twitter’ı simüle eden Chatter uygulaması kullanıldı. Chatter uygulamasına; Tatbikat Kontrol Karargâhı (EXCON) ve tatbikata katılımcı komutanlık basın ve halkla ilişkiler ofislerinin personeline ilave olarak, TRJN17 ile ilgili NATO gizli sayfalarına erişim yetkisi olan tüm personel erişebiliyor ve program üzerinden hesap açabiliyordu.

- Chatter programı üzerinde açıldığı tespit edilen, “RTerdogan” isimli sahte hesaptan siyasi içerikli paylaşımların yapıldığı, tatbikatta görevli personel tarafından tespit edildi. Bunun üzerine MARCOM ve Müşterek Harp Merkezi Merkezi’nde (Joint Warfare Center/ Stavanger) görevli personelin girişimleri neticesinde sahte hesabın kapatılması sağlandı.

- Benzer bir olayın tekrar etmemesini sağlamak üzere, 15 Kasım’da Milli Askeri Temsil Heyeti (NMR) Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Tayfun Karataş imzalı bir mektup SHAPE Kurmay Başkanlığı’na gönderildi.

ANKARA'NIN UYARI VE TALEPLERİ

Karataş imzalı mektupta şöyle denildi: “TUR NMR, TRJN17 uygulamasında sahte bir sohbetçi hesabı oluşturulduğu ve bu hesaptan bazı haberler sisteme girildiğinden haberdar edilmiştir. Bu tür sahte sohbetçilerin ve haber yayınının ittifakın bütünlüğünü bozacağına inanıyoruz. On yıllar boyunca ittifakın güvenilir üyesi olan Türkiye Cumhurbaşkanı adına oluşturulan hesap ekteki belgede ve bağlantıda görülebilir. Tatbikat senaryoları için gerçek isimleri kullanmak, senaryo için normal bir uygulama olmamalıdır. Her ne kadar bu olay bir senaryoda meydana gelmiş ve Türkiye yetkilileri uyarı yaptıktan sonra sistemden kaldırılmış olsa da bu kabul edilemez. Bu sahte hesaplar ve haberler, geniş bir topluluk arasında dağılmadan hemen önce sistemden kontrol edilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. Bu hesabın yaratıcısı da araştırılmalıdır. TUR NMR, COS’dan bu konuyla ilgilenmesini ve bu kabul edilemez durumun tekrarlanmamasını talep etmektedir.”

AYNI GÜN ÖZÜR MEKTUBU

Norveç’teki Ortak Harp Merkezi Komutanı Andrzej Reudowicz, aynı gün tüm tatbikat katılımcılarına hitaben yayınladığı mektubunda şöyle dedi:

“Bu tatbikat süresince, Chatter sosyal medya platformunun, gerçek dünya liderlerini, çeşitli katılımcıları haklı olarak rahatsız edecek şekilde tasvir etmek için kullanıldığı tespit edildi. Bu şekilde Chatter platformunun yetkisiz kullanımı, tatbikat senaryosunun parçası değildir.

Bu yetkisiz Chatter mesajlarından dolayı özür dilerim. Temennim, böyle bir olayın NATO komutasındaki bir tatbikat sırasında bir daha asla gerçekleşmemesi. Bu tatbikatın kalan kısmı ve gelecekteki tüm tatbikatlara göre, verilen bir egzersiz için çizilen içeriğin bir parçası olarak onaylanmadıkça, sosyal medya alanında gerçek dünya liderleri veya politikacılar tasvir edilmeyecektir. Lütfen en derin özürlerimi kabul edin...”

41 ASKER GERİ ÇEKİLDİ

Skandalla ilgili Ankara’da hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi. Norveç’teki Türkiye Büyükelçiliği üzerinden gerekli uyarılar yapıldı. Türkiye, tatbikatta görevli 41 personelini geri çekme kararı aldı. Tatbikat Kontrol Karargâhı tarafından yapılan inceleme sonucunda, paylaşımların Kürt kökenli Norveç vatandaşı sivil personel tarafından yapıldığı tespit edildi. Sorumlu iki personelin sözleşmesine 15 Kasım tarihi itibarıyla son verildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da önceki gün Kanada’da görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e rahatsızlığını iletti. Stoltenberg, NATO adına özür diledi.