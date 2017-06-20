Nazlı Ilıcak'tan Fuat Avni savunması

FETÖ'cü terör örgütünün darbe girişimini meşrulaştırma çalışması yapmakla suçlanan Nazlı Ilıcak yargılandığı ilk duruşmasında 3 saat süreyle kendini savundu. Ilıcak Fuat Avni mesajlarının kendi twitter hesabından atılmasını ise 'O mesajları kabul ettiğim anlamına gelmez' diyerek geçiştirdi.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Nazlı Ilıcak'ın savunması tamamlandı. İddianamede Nazlı Ilıcak'ın darbeyi bildiği ve meşrulaştırmaya yönelik yayınlar yaptığı belirtiliyordu.Nazlı Ilıcak bu suçlamaları reddederek Fetullah Gülen'le hiçbir zaman görüşmediğini söyledi. FETÖ'nün şirketlerinden Koza İpek Holding'den para aldığı iddia edilen Ilıcak, paralar için Bugün gazetesinden yatan maaşları olduğunu iddia etti. Nazlı Ilıcak, özleştiri yapmak istediğini de belirterek "Ben FETÖ'nün iç yüzünü çok geç fark ettim. Bu yüzden gereken tavrı gösteremedim" dedi.Savunması 3 saat süren Nazlı Ilıcak, FETÖ itirafında da bulundu. Ilıcak, "FETÖ'nün terör örgütü olduğuna artık eminim" dedi. FETÖ'nün propaganda aracı Fuat Avni'nin tweetlerini kendi hesabından paylaşmasına yönelik olarak Ilıcak, paylaşımlarını kabul ederek bunun onayladığı anlamına gelmediğini söyledi.