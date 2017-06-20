﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Haziran 2017 Salı 18:33

Nazlı Ilıcak'tan Fuat Avni savunması

FETÖ'nün darbe girişimini meşrulaştırmaya çalıştığı için tutuklanan örgütün medya ayağındaki gazeteciler arasında yer alan Nazlı Ilıcak bugün ilk kez yargı karşısına çıktı

Nazlı Ilıcak'tan Fuat Avni savunması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Nazlı Ilıcak'tan Fuat Avni savunması


FETÖ'cü terör örgütünün darbe girişimini meşrulaştırma çalışması yapmakla suçlanan Nazlı Ilıcak yargılandığı ilk duruşmasında 3 saat süreyle kendini savundu. Ilıcak Fuat Avni mesajlarının kendi twitter hesabından atılmasını ise 'O mesajları kabul ettiğim anlamına gelmez' diyerek geçiştirdi.


İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Nazlı Ilıcak'ın savunması tamamlandı. İddianamede Nazlı Ilıcak'ın darbeyi bildiği ve meşrulaştırmaya yönelik yayınlar yaptığı belirtiliyordu.
Nazlı Ilıcak bu suçlamaları reddederek Fetullah Gülen'le hiçbir zaman görüşmediğini söyledi. FETÖ'nün şirketlerinden Koza İpek Holding'den para aldığı iddia edilen Ilıcak, paralar için Bugün gazetesinden yatan maaşları olduğunu iddia etti. Nazlı Ilıcak, özleştiri yapmak istediğini de belirterek "Ben FETÖ'nün iç yüzünü çok geç fark ettim. Bu yüzden gereken tavrı gösteremedim" dedi.

Savunması 3 saat süren Nazlı Ilıcak, FETÖ itirafında da bulundu. Ilıcak, "FETÖ'nün terör örgütü olduğuna artık eminim" dedi. FETÖ'nün propaganda aracı Fuat Avni'nin tweetlerini kendi hesabından paylaşmasına yönelik olarak Ilıcak, paylaşımlarını kabul ederek bunun onayladığı anlamına gelmediğini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a ulaştı Manisa soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a...
Hakkari'de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6 asker yarayı Hakkari'de hain pusu, 1 yüzbaşı şehit, 6...
Diyarbakır'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı Diyarbakır'da çatışma! 1 asker şehit oldu,...
15 Temmuz Şehitleri için Anadolu yakasına dev anıt 15 Temmuz Şehitleri için Anadolu yakasına dev anıt
Manisa'da son durum; 17 asker hastanede, 24 gözaltı var Manisa'da son durum; 17 asker hastanede, 24 gözaltı...
Seydişehir şehidini bekliyor; Uzm Çavuş Ahmet Erol şehit düştü Seydişehir şehidini bekliyor; Uzm Çavuş Ahmet...
Yukarı Çık

Manisa soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a...
Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaşanan gıda zehirlemesi...

Haberi Oku