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Nevşehir'de askeri uçak düştü, Pilot şehit oldu

Nevşehir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçağı düştü. İlk gelen bilgilere göre eğitim uçuşu sırasında düşen uçak kırıma uğradı. Nevşehir Belediye Başkanı Uçak pilotunun şehit olduğunu duyurdu.

Nevşehir'de askeri uçak düştü, Pilot şehit oldu

Nevşehir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçağı düştü. İlk gelen bilgilere göre eğitim uçuşu sırasında düşen uçak kırıma uğradı. Nevşehir Belediye Başkanı Uçak pilotunun şehit olduğunu duyurdu.

22 Mart 2018 Perşembe 21:25
Nevşehir'de askeri uçak düştü, Pilot şehit oldu

Nevşehir'de askeri uçak düştü: Bölgeye ambulanslar gönderildi

Son dakika haberleri, Nevşehir'de F-16 tipi savaş uçağımız, eğitim uçuşu sırasında düştü. Kaza sonrası gazetecilere bilgi veren Nevşehir Belediye Başkanı, uçak pilotunun şehit olduğunu söyledi... Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklama bir askerin şehil olduğunu belirtti.

 Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.. Eğitim amacıyla havalanan uçakta bulunan pilotun düşmeden önce paraşütle atladığı iddia edildi. Ancak bu bilgi daha sonra yalanlandı.

İlçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında düşen uçakta bulunan bir askerin şehit olduğu yerel yetkililer tarafından açıklandı. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Bölgeden alınan son dakika bilgisine göre; Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında düşen uçağın enkazına ulaşıldı. 

TSK; EĞİTİM UÇUŞU YAPIYORDU


TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı ve bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Genelkurmay'ın açıklaması;

"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

TÜRKİYE'DE TARİHE GEÇEN ASKERİ UÇAK KAZALARI

25 Ağustos 1954 Eskişehir'de bir askeri uçak düştü; kazada 10 kişi hayatını kaybetti

25 Temmuz 1957- Bursa'da bir askeri uçak mahallenin tam üstüne düştü. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralı olarak kurtuldu.


1 Şubat 1963 - Middle East Airlines'a ait Vickers Viscount tipi yolcu uçağı Ankara üzerinde, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-47 Skytrain askeri yolcu uçağıyla çarpıştı. İki uçaktaki toplam 17 personel ile uçaklar Ulus’a düştü ve olayda 87 kişi hayatını kaybetti.

22 Eylül 1980  Günü Pancarköy, Babaeski'de gerçekleştirilen 'Sonbahar Tatbikatı 81' de, Northrop F-5 tipi bir jet uçağı karargah üzerine düştü. Kazada 35 asker hayatını kaybederken, 72 asker de yaralı olarak kurtuldu.

13 Nisan 1982 de Erzincan’ın  Refahiye ilçesinde ABD ye ait bir askeri uçak düştü. Kazada 28 kişi hayatını kaybetti.

4 Nisan 1985 tarihinde Balıkesir'de bir jet uçağı şehrin tam ortasına düştü. Kazada 14 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralı olarak kurtuldu

17 Şubat 1993 tarihinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktıktan çok kısa bir süre sonra  Ankara'nın Yenimahalle semtindeki PTT binasının üzerine düştü. Bu elim kazada Orgeneral Bitlis ile 4 askeri personel ve 1 PTT görevlisi şehit oldu.

17 Mayıs 2001 tarihinde Diyarbakır'dan havalanan CASA CN 235 tipi askeri nakliye uçağı, havalanmasından yirmi beş dakika sonra arıza yaparak Malatya'da düştü. Yaşanan kazada 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş ve 10 er şehit oldu. 

26 Mayıs 2003 tarihinde Ukrayna menşeili özel bir havayoluna ait Yak-42 tipi uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi'ndeki Pilav Dağı'na çakıldı. Afganistan'dan dönen İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçaktaki 62 asker ve 13 Ukraynalı mürettebat yaşamını yitirdi
 

Son Güncelleme: 22.03.2018 19:25
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