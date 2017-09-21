New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'de bir araya geldi. İki lider ikinci kez biraraya geliyor.

Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, kısa bir açıklamada bulundular.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

"Sayın Erdoğan'ın ABD ile çok iyi ilişkileri var. Sizinle tanışmak benim için büyük mutluluk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Trump ile görüşerek hem bölgesel hem de dünyada önemli konuları ele alacağız."

Trump görüşme başlamadan önce, gazetecilere "Tüm sorularınıza daha sonra cevap vereceğiz" dedi.