New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'de bir araya geldi. İki lider ikinci kez biraraya geliyor.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;
"Sayın Erdoğan'ın ABD ile çok iyi ilişkileri var. Sizinle tanışmak benim için büyük mutluluk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Trump ile görüşerek hem bölgesel hem de dünyada önemli konuları ele alacağız."
Trump görüşme başlamadan önce, gazetecilere "Tüm sorularınıza daha sonra cevap vereceğiz" dedi.