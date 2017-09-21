Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
sağanak
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104001
ALTIN
145.586
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7593
EURO
4.1894
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump New York'da görüşüyor. Gündem yoğun, süre kısıtlı

New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump New York'da görüşüyor. Gündem yoğun, süre kısıtlı

21 Eylül 2017 Perşembe 22:23
New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması

New York'ta kritik zirve: Erdoğan Trump buluşması


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan ABD'de bir araya geldi. İki lider ikinci kez biraraya geliyor.

Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, kısa bir açıklamada bulundular.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

"Sayın Erdoğan'ın ABD ile çok iyi ilişkileri var. Sizinle tanışmak benim için büyük mutluluk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Trump ile görüşerek hem bölgesel hem de dünyada önemli konuları ele alacağız."
Trump görüşme başlamadan önce, gazetecilere "Tüm sorularınıza daha sonra cevap vereceğiz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Topbaş istifa mı etti: Reis beklesin demiş
Kadir Topbaş istifa mı etti: Reis beklesin demiş
İstanbul'da uçak düştü; Pilot hayatını kaybetti, 4 yolcu yaralandı
İstanbul'da uçak düştü; Pilot hayatını kaybetti, 4 yolcu yaralandı
Yoğun bakım skandalı: Vali "Gereği yapılacak" dedi
Yoğun bakım skandalı: Vali "Gereği yapılacak" dedi
Erdoğan New York'ta konuşurken salon karıştı
Erdoğan New York'ta konuşurken salon karıştı
Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler
Özel hastanede yaşlı hastayla dalga geçen hemşireler
Rize Tanıtım Günleri 2017: Kemençe sesini duyan onbinler alana koştu
Rize Tanıtım Günleri 2017: Kemençe sesini duyan onbinler alana koştu
Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu
Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu
Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı
Başakşehir Belediyesi, gazilerini unutmadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim