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Niğde'de kurtarma kazası | Helikopterden düşen asker şehit oldu 

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış sırasında kaza geçiren Bülent Tuncer isimli dağcıyı kurtarmak için Konya'dan bölgeye gelen helikopterden düşen asker şehit oldu.

Niğde'de kurtarma kazası | Helikopterden düşen asker şehit oldu 

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış sırasında kaza geçiren Bülent Tuncer isimli dağcıyı kurtarmak için Konya'dan bölgeye gelen helikopterden düşen asker şehit oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 20:07
Niğde'de kurtarma kazası | Helikopterden düşen asker şehit oldu 

Niğde'de kurtarma kazası | Helikopterden düşen asker şehit oldu 


Niğde Demirkazık dağında kurtarma kazasında bir astsubay şehit oldu. Bülent Tuncer isimli dağcının kaza geçirdiği Demirkazık'ın 3300 metresinde bulunan zirvesinden kurtarmak için gelen Niğde'ye gelen helikopter yaralı dağcıya kurtarma esnasında helikopterde görevli 30 yaşındaki Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, helikopterden düştü. Yaralanan Astsubayı ayni helikopterdeki askerler tarafından kurtarılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Astsubay Harmankaya kurtarılamayarak şehit oldu.

İĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Niğde Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “Haziran 2019 tarihinde ilimiz Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkiinde yedi kişilik dağcı grubundan bir dağcının ayağının kırılması sonucu mahsur kaldığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Konya’dan kalkan Helikopterli ekip tarafından ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında kurtarma ekibinde görevli Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (1989 doğumlu İzmir Konak Nüf. Kay.) ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır.

Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Anahtar Kelimeler:
DemirkazıkNiğdeBülent TuncerUğur Görkem Harmankaya
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