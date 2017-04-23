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23 Nisan 2017 Pazar 12:47

Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak'ta şehit düştü

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Elmadağ eteklerinde çıkan çatışmada ağır yaralanan Efe Osman Apaydın şehit düştü.

Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak'ta şehit düştü
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Niğdeli Efe Osman Apaydın Şırnak'ta şehit düştü

Şırnak'ta bu sabah güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, jandarma uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın şehit oldu. Şehit uzman çavuş Apaydın'ın bir ay önce de çatışmada yaralandığı ortaya çıktı.
Bestler- Dereler bölgesinde Elmadağı güney eteklerinde sabah 07.00 sıralarında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşle, sıhhiye olan jandarma uzman çavuş Efe Osman Apaydın, ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen uzman çavuş Apaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Üç yıllık uzman çavuş olan, Meltem Apaydın'la evli  2 çocuk babası Efe Osman Apaydın'ın şehit düştüğü haberi, Niğde'de oturan baba evine askeri yetkililer tarafından verildi.

Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın 24 Mart'ta yine teröristlerle çıkan çatışmada omzundan yaralandığı tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar görevine döndüğü belirtildi. Şehit Efe Osman Apaydın, Niğde'de toprağa verileceği açıklandı

 
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