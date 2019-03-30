Nişahlı polis çiftin kanlı tartışması; Ölümle bitti

Nişanlı komiser yardımcısı çiftin tartışması ölümle bitti. Komiser yardımcısı Yeliz Y, beylik silahı ile başına sıkarken, aynı silahla nişanlısı Hasan Hüseyin G. de canına kıymak istedi.

Ankara'da, ikisi de komiser yardımcısı olan Yeliz Y. ile nişanlısı Hasan Hüseyin G.'nin otomobildeki 'kıskançlık' tartışması, ölümle son buldu. Yeliz Y., tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendisini başından vurdu...



TARTIŞMA OTOMOBİLDE DEVAM ETTİ

Edinilen bilgilere göre Hasan Hüseyin G., saat 23.30 sıralarında Keçiören'deki evine bırakacağı nişanlısı ile otomobiline bindi. Genç çift, araçta aynı nedenle tartışmaya devam etti. Yeliz Y., tartışma sırasında tabancasını başına dayayarak ateş etti. Nişanlısını kanlar içinde gören Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendini başından vurdu.

ÖTEKİ DE YOĞUN BAKIMDA

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeliz Y.'nin öldüğü belirlendi. Yaralı olan Hasan Hüseyin G. ise ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Hüseyin G.'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yeliz Y.'nin tabancasında yapılan incelemede hem kendisinin hem de nişanlısı Hasan Hüseyin G.'nin parmak izine rastlandı.

TEMMUZ AYINDA EVLENECEKLERDİ

Yeliz Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi. Çiftin, temmuz ayında evlenmeyi planladıkları öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

