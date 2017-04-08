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08 Nisan 2017 Cumartesi 23:22

Nisan ayında kar yağdı: Göksun'da beyaz örtü

Bahar ayında Göksunlu vatandaşlar, lapa lapa yağan karlı havada şaşkına döndü. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Nisan ayında lapa lapa yağan kar görenleri şaşırttı.

Nisan ayında kar yağdı: Göksun'da beyaz örtü
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Nisan ayında kar yağdı: Göksun'da beyaz örtü


Kahramanmaraş'ın 3050 rakımlı dağları ile en yüksek konumlu ilçesi olan Göksun'da Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.


Göksun ilçe merkezinde iki gündür devam eden yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı araçların üzerinde 11 santimetreyi bulurken kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü. Evlerinden kar yağışına hazırlıksız çıkan vatandaşlar yolda yürümekten zorlanırken araç sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için tedbirlerini aldılar.
Meteorolojik verilere göre karın şiddetini ilerleyen saatlerde daha da arttırması ve kar kalınlığının artması bekleniyor.
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