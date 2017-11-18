Norveç'e iktidar ve muhalefetten tek ses: Bu rezalettir, alçaklıktır

Norveç'te NATO tatbikatı sırasında sorumsuz bir Türk düşmanı askeri çalışanın Atatürk ve Erdoğan hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepkiler sürüyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Norveç’teki NATO tatbikatına ilişkin bir soru üzerine, "Bu büyük bir skandal, rezalet, alçaklıktır" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise ""Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'Özür dileriz' olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir" diyerek sert çıktı.



İLK VE SON CUMHURBAŞKANLARIMIZA HAKARET



Şırnak'ta bulunan Bozdağ, gazetecilerin sorusu üzerine. Türkiye NATO’nun kurucu saygın ülkelerinden ve aynı zamanda NATO’da en büyük gücü olan ülkelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hem dünya hem de bölge barışına en büyük katkıları veren ülkelerden bir tanesi. NATO üyesi bir ülkenin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bugünkü yani son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO tatbikatında düşman olarak resimlerinin seçilip hedefe konulması açık bir ifade ile büyük bir alçaklıktır. Bu alçaklığı yapanları şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Bu olay göstermiştir ki, Türk milletinin Türkiye devletinin sevdalısı olan Türkiye’nin her alanda gelişmesi için gecesini gündüzünü birbirine katan liderleri sevmiyorlar. Türkiye’ye düşmanlık edenler, Türkiye’yi sevenleri, kalkındırmak isteyenleri görmek istemiyorlar. Onlara karşı düşmanlıklarını gizleyemiyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı savaş verdi. Bir dünya onu yenmek istedi ama yenemedi. Aradan geçen yaklaşık yüzyıl sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı da bir uluslararası işbirliğinin olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği bir tatbikatta, düşman hedefi yapacak kadara onlara cesaret verdiğini görüyoruz.”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Bu büyük bir skandaldır, büyük bir rezalettir, büyük bir alçaklıktır." diye konuştu.

Şırnak'ta bulunan Bozdağ, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi: "NATO üyesi bir ülkenin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bugünkü yani son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın NATO tatbikatında düşman olarak resimlerinin seçilip hedefe konulması açık bir ifade ile büyük bir alçaklıktır. Bu alçaklığı yapanları şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Bu olay göstermiştir ki, Türk milletinin Türkiye devletinin sevdalısı olan Türkiye´nin her alanda gelişmesi için gecesini gündüzünü birbirine katan liderleri sevmiyorlar. Türkiye'ye düşmanlık edenler, Türkiye´yi sevenleri, kalkındırmak isteyenleri görmek istemiyorlar. Onlara karşı düşmanlıklarını gizleyemiyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı savaş verdi. Bir dünya onu yenmek istedi ama yenemedi. Aradan geçen yaklaşık yüzyıl sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a karşı da bir uluslararası işbirliğinin olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği bir tatbikatta, düşman hedefi yapacak kadara onlara cesaret verdiğini görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'daki skandalı şu sözlerle duyurmuştu:

"Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz."

ÖZÜR DİLEDİLER

Skandalın duyulmasının ardından NATO, sorumlusunun görevden alındığını belirterek özür mektubu yayımlamıştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de özür dilemişti.



KILIÇDAROĞLU; ÖZÜR DİLEMEK YETMEZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Biz siyasetçiyiz. İçeride oturur tartışırız, a partisinin, b partisinin genel başkanıyla düşüncelerimizi söyleriz ve tartışırız. Sonuçta biz bir aileyiz, 80 milyonluk bir aileyiz ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz. Şimdi bu yetkililerden Türkiye'ye yapılan bu hakaret nedeniyle yöneticileri tatmin edecek açıklama bekliyoruz. Bu sıradan bir 'Özür dileriz' olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Biz güçlü, itibarı olan bir devletiz. Biz, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Türkiye'ye yönelik eleştiriler olabilir, buna itirazımız yok ama hiç kimse Türkiye'nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.