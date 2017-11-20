Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Norveç'teki skandalı, FETÖ'cülerin kumpas kurduğu kadın binbaşı ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Norveç'teki skandalı ortaya çıkaran Binbabaşı Ebru Nilhan Bozkurt'un, FETÖ'cü hainlerin kumpas kurduğu askerler arasında olduğu ortaya çıktı.

Norveç'teki skandalı, FETÖ'cülerin kumpas kurduğu kadın binbaşı ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Norveç'teki skandalı ortaya çıkaran Binbabaşı Ebru Nilhan Bozkurt'un, FETÖ'cü hainlerin kumpas kurduğu askerler arasında olduğu ortaya çıktı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:19
Norveç'teki skandalı, FETÖ'cülerin kumpas kurduğu kadın binbaşı ortaya çıkardı

Norveç'teki skandalı, FETÖ'cülerin kumpas kurduğu kadın binbaşı ortaya çıkardı

NATO’nun Norveç’te düzenlediği “Trident Javelin-2017” tatbikatında yaşanan rezaletin, yani Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmesinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sahte bir hesap kullanılarak “düşman ile işbirliği içerisinde” gösterilmesinin yankıları devam ediyor. Soruşturmalar sürüyor ve Türkiye’ye özür üstüne özür geliyor...

Olay hakkında çıkan haberlerde, skandalın “Türk subayların dikkati sayesinde farkedildiği” yazıldı ama bu subayın veya subayların kimler oldukları ile ilgili olarak hiçbir bilgi verilmedi...

Norveç’teki rezaleti farkeden subayımızın kim olduğunu söyleyeyim: Deniz Kuvvetleri’nde görevli Ebru Nilhan Bozkurt adında bir hanım binbaşı!

NELER ÇEKMİŞ NELER...

Üstelik, Binbaşı Bozkurt birkaç sene öncesine kadar büyük eziyetler görmüş bir asker... Yüzbaşılığı sırasında devletin gizli belgelerini elde ettiği, bazı uçakların fotoğraflarını çektiği veya çektirdiği iddiası ile FETÖ’cülerin “Askerî Casusluk ve Şantaj Dâvâsı”nda sanık yapılmış, toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin sözkonusu dâvâda 43 sanık hakkında verilen mahkûmiyet ve beraat kararlarını 7 Aralık 2013’te onaylaması üzerine hakkında yakalama emri çıkartılmadan önce yurtdışına gittiği iddia edilmişti.

Bozkurt, Anayasa Mahkemesi’nin daha sonra bu dâvâda yargılanan bütün sanıkların “haklarının ihlâl edildiği” yolunda verdiği karar ile görevine dönmüş, yüzbaşılık süresini de tamamlayıp binbaşılığa yükselmiş ve Deniz Kuvvetleri’nde hassas bir göreve getirilmişti.

Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, Norveç’te düzenlenen “Trident Javelin-2017” tatbikatına katılmak üzere Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından görevlendirildi ve Türkiye’yi hedef alan skandalı dikkati sayesinde ortaya çıkarttı.

Bozkurt, rezaleti basın özetleri, tatbikat için özel şekilde simüle edilen “chatter” ve “facepage”de inceleme ve analizler yaptığı sırada farketti. Her gün takip ettiği “chatter” üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte bir hesap açıldığını, bu hesap üzerinden Erdoğan ile düşman kuvvetler arasında sahte mesajlaşmaların yapıldığını farketti.

TALTİF EDİLMESİ GEREKİR!

ABD Başkanı Donald Trump’ın adına da aynı şekilde bir sahte hesap açılmıştı ama bu hesaptan NATO yanlısı mesajlar gönderiliyor, Tayyip Erdoğan’ın adına açılan hesapta ise Erdoğan’ın düşman kuvvetler ile işbirliği yaptığı ve silâh anlaşmalarına giriştiği iddia ediliyordu ve Atatürk de “düşman” olarak hedefe konuyordu. Tayyip Erdoğan adına gönderilen sahte mesajlardan birinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tatbikattaki temsili ismi olan “Başkan Joakim Blixen”den bahsediliyor, “Başkan Joakim Blixen ile yarın Stockholm Şatosu’nda buluşacağız” deniyor, daha sonra “Sevgili takipçiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin SAA 20 füzeleri konusunda anlaşmaya vardığını duyurmak büyük bir zevktir. Başkan Blixen’e teşekkürler” diye yazılıyor ve NATO ile alay eden bir de karikatür kullanılıyordu.

Sahtekârlığı farkettiği anda ilk tepkisi “Cumhurbaşkanı’ma lâf söyletmem” olan Binbaşı Bozkurt, vaziyetten hemen komutanlarını haberdar etti ve Türkiye “müttefiki” olan NATO’da yaşanan skandaldan birkaç sene önce kumpas dâvâlarının mağduru yapılıp hayatı zehir edilen Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt’un bilinçli dikkati sayesinde haberdar oldu.

Devlet, hayatı daha önce kâbusa çevrilen bu hanım binbaşıyı şimdi herhalde gerektiği şekilde taltif edecektir... KAYNAK HABERTÜRK. MURAT BARDAKÇI'NIN YAZISI

Son Güncelleme: 20.11.2017 07:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı; 2018'de daha çok deprem olacak
O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor
O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor
NATO tatbikatında skandal örgütlü derin bir hareket!
NATO tatbikatında skandal örgütlü derin bir hareket!
İBB, Haliç için geri adım attı; 5 kattan fazlasına izin yok
İBB, Haliç için geri adım attı; 5 kattan fazlasına izin yok
102 bin kişi OHAL komisyonunun kararını bekliyor
102 bin kişi OHAL komisyonunun kararını bekliyor
Norveç'e iktidar ve muhalefetten tek ses: Bu rezalettir, alçaklıktır
Norveç'e iktidar ve muhalefetten tek ses: Bu rezalettir, alçaklıktır
Haliç'te 10 katlı imar iznine tepkiler büyüyor
Haliç'te 10 katlı imar iznine tepkiler büyüyor
Norveç küstahlığına NATO'dan özür geldi
Norveç küstahlığına NATO'dan özür geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim