﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:58

Nüfusu yarım milyonu aştı: Büyükçekmece'de Suriyeli isyanı

Ramazan Bayramı tatili sonrası Büyükçekmece ilçesi nüfusu tarihi rekor kırdı. Suriyeliler'in sahili işgal etmesi vatandaşları çileden çıkardı. Belediye Başkanı Akgün 'Misafirlerimizden değerlerimize saygı bekliyoruz' açıklaması geldi.

Nüfusu yarım milyonu aştı: Büyükçekmece'de Suriyeli isyanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Nüfusu yarım milyonu aştı: Büyükçekmece'de Suriyeli isyanı

Hava sıcaklığının aşırı derecede artması ile birlikte özellikle Suriyeliler'in yoğun göçüne maruz kalan Büyükçekmece sahili belediyeyi zor durumda bıraktı. Ramazan bayramında ve geçen hafta sonunda 500 bine yakın kişinin akın ettiği sahilde adeta insan seli oluşurken, Belediye Başkanı Hasan Akgün, Suriyeli sığınmacıların tutumunu eleştirdi.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ, ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER

Büyükçekmece'ye komşu Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da oturan binlerce Suriyeli, bayramın ardından geçen cumartesi ve pazar günü Büyükçekmece halk plajına akın etti.

Gündüz saatlerinde 'İğne atsan yere düşmez' görüntülerin oluştuğu ilçenin sakinleri ancak hava karardıktan sonra dışarı çıkarak yürüyüş yapabilirken, ortaya çıkan çöp yığınları temizlik işçilerini zor durumda bıraktı.

DENİZDE DUBALARI SÖKÜP GÖTÜRMÜŞLER

Denizdeki bazı dubaların sökülerek götürüldüğünü belirleyen Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ilçeye bayramda ve hafta sonunda her gün 500 bine yakın kişinin akın ettiğini ifade ederken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de özellikle hafta sonları yaşanan etik olmayan davranışlar görüldüğünü, konukların ev sahibine saygı duymalarını beklediklerini açıkladı. Başkan Akgün şöyle dedi:


"Bu coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçılarıyız. Bu miras hem kültürel hem de demografik yapıda hala birçok yerde devam etmektedir. Suriye ve Irakta yaşanan acı olaylar ve iç savaş sonucunda canlarını kurtarmak pahasına kaçan hem Suriyeli hem Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza basarken onlara kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla hayatlarını idame ettirme şansı tanıdık. Türkiyenin sırtında büyük bir ekonomik yük olmasına rağmen hiç kimseden yardım beklemeden barınmaları, bakımları ve yaşamlarını idame ettirecek her türlü imkanı sunduk."

"HOŞGÖRÜ KAYBOLABİLİR"

Bu tutumun Türkiye Cumhuriyeti'nin insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Akgün, açıklamasında şöyle devam etti:

Bazı Suriyeli mülteci kardeşlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, Türk insanının değerlerine ters düşecek hareketlerde bulunması ve bu hareketlerini eylem şekline dönüştürmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. 

Ülkemizde yaşayan tüm mültecileri misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim misafir olarak kabul ettiğimiz bu insanlarında misafir kültürüyle davranmalarını da kendilerinden bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu insanlar Türk insanının kültürel ve insani değerlerine saygı duyduğu müddetçe her iki tarafta huzurlu yaşamaya devam edecektir. 

Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir. Çünkü toplumumuz onlara karşı hoşgörüsünü kaybedecektir. Bunu dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimiz Büyükçekmece sahilinde ve özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz." 

 
Sahilde kadınların fotoğrafını çeken Suriyeli#039;lere linç girişimi
Sahilde kadınların fotoğrafını çeken Suriyeli'lere linç girişimi
Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu çekmiş
Suriyeli sapık, çocuk emziren kadınların videosunu çekmiş
Suriyeli sapık, plajda kız çocuğunu taciz etti
Suriyeli sapık, plajda kız çocuğunu taciz etti
Suriyeli kadınlar, Konya#039;da anne ve oğluna saldırdı
Suriyeli kadınlar, Konya'da anne ve oğluna saldırdı
Erzurum#039;da Suriyeli#039;ler ile vatandaşlar arasında kavga
Erzurum'da Suriyeli'ler ile vatandaşlar arasında kavga
Konya#039;yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı
Konya'yı karıştıran 80 Suriyeli gözaltına alındı
Adana#039;da #039;Kız tavlama#039; videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı
Adana'da 'Kız tavlama' videosu çeken Suriyeli böyle yakalandı
PKK#039;lı teröristler Suriye#039;de Mare#039;ye ağır silahla saldırdı
PKK'lı teröristler Suriye'de Mare'ye ağır silahla saldırdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BüyükçekmeceSuriyeli
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'li şehit Oğuzhan Sezer toprağa verildi Mersin'li şehit Oğuzhan Sezer toprağa verildi
Ege Denizi'nde ağır Yunan Tahrik'i; Yük gemisine ateş açtılar Ege Denizi'nde ağır Yunan Tahrik'i; Yük...
Afrika sıcakları bu illeri çarpacak: Hamileler, yaşlılar dikkat Afrika sıcakları bu illeri çarpacak: Hamileler,...
CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı CHP'li Tekin Bingöl hastaneye kaldırıldı
Otel odasında Alman tezgahı; Gezi parkına bildiri attı Otel odasında Alman tezgahı; Gezi parkına bildiri...
Erdoğan teşkilatı uyardı: Değişim zilleri çalıyor Erdoğan teşkilatı uyardı: Değişim zilleri çalıyor
Yukarı Çık

Mersin'li şehit Oğuzhan Sezer toprağa...
Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, Mersin'de yüzlerce kişinin katıldığı...

Haberi Oku