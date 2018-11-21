Numan Kurtulmuş "İstanbul,Ankara adayımız belli oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul,Ankara gibi birçok büyükşehir adayının belli olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz. Ne zaman açıklanacağı genel başkanımızın takdiri." dedi.

TRT Haber'de açıklamalar yapan kurtulmuş şunları söyledi:İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz. Ne zaman açıklanacağı genel başkanımızın takdiri.İttifak konusuna da değinen Kurtulmuş, "Yerel seçimde çeşitli ittifaklar olabilir" diye konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, şunları söyledi: "Türkiye son derece başarılı bir süreç yürüttü. Diplomasi, medya ayağı ve hukuk süreci ile yargılama. Kısa süre içerisinde Suudi yetkililerin en üst düzeyden 'evet bu cinayeti bizim adamlarımız işledi' demesini sağladı. Türkiye bunu bir siyasi mesele olarak görmedi. Uluslararası alanda da üstünün örtülmeyeceği şeklinde çalıştık.Faili de belli, ABD bu olayı görmezden gelme gibi bir olayı var. 'Ya ne oluyor, göz göre göre bir adam asit kazanlarında yok edildi' diye sıkıştırıyorlar. CIA gibi bırakın emrin kimin tarafından verildiğini, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda dolaşan kedinin tüylerinin rengini bile bilen bir örgüt. Bu emri kimin verdiğini ABD'nin bilmemesi mümkün değil.