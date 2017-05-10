Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevinde ölüm tehlikesi

SEZEN AKSU’DAN ÇAĞRI

Konya'da FETÖ gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan iki eğitimcinin başlattığı açlık grevinde ölüm sınırına geldiği öğrenildi.KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisive sınıf öğretmeni'nın sağlık durumu kritik durumda15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisive sınıf öğretmeni’nın Ankara Yüksel Caddesi’nde başlattıkları oturma eylemi 182, açlık grevi de 63. günü doldurdu.Açlık grevinde17, Gülmen 9 kilo verdi. Şekerli ve tuzlu su içen, B1 vitamini takviyesi alan 2 eğitmenin sağlık durumu kritik seviyede. Önceki gün rahatsızlanan Gülmen, hastaneye gitmeyi reddetti, greve evinde devam ediyor. Grevini Yüksel Caddesi’nde sürdüren Özakça, Habertürk’e “İşimi ve öğrencilerimi özledim. İşimizi geri alana kadar iyi olamayacağız” dedi., eğitimcilerin grevde kritik aşamaya geldiklerini belirterek, “Müdahale edilmezse 1 hafta içinde 2’sini de kaybedebiliriz” dedi.Sanatçıve’nın açlık grevlerinin 60’ıncı gününde “Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen seslerine kulak veriniz” dedi.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili CHP’li Şenal Sarıhan, komisyona dilekçe verdi. HDP Grup Başkanvekilida Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’e mektup göndererek, 2 eğitmenin sağlık durumlarının kritik aşamada olduğunu belirterek, Türk makamlarıyla iletişim kurarak müdahale etmelerini istedi.