Ankara'da açlık grevi sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tutuklandı. Gülmen ve Özakça, görevlerine iade edilmek için Ankara'da 75 gündür açlık grevi sürdürüyordu.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tutuklandı. Gülmen ve Özakça, görevlerine iade edilmek için Ankara'da 75 gündür açlık grevi sürdürüyordu.Açlık grevinin 75. gününde polis tarafından gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Silahlı Terör Örgütü" üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Gülmenve Özakça, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" nedeniyle tutuklama kararı verdi.Gülmen ve Özakça, Kızılay Yüksel Caddesi'nde başlattıkları açlık grevine, İçel Sokak'taki bir evde devam ederken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı alınmıştı.