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O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşta Esad rejiminin attığı bombanın evine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Fuat Şiko'nun eşi, 5 aylık kızı ve 3 oğlu Adana'da ağaç altında yaşam mücadelesi veriyor.

O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşta Esad rejiminin attığı bombanın evine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Fuat Şiko'nun eşi, 5 aylık kızı ve 3 oğlu Adana'da ağaç altında yaşam mücadelesi veriyor.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:36
O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor

O ağacın altında bir dram var: 5 aylık bebeğiyle orada yaşıyor

Suriye'de süren iç savaşın en son mağdurlarından biri de henüz 5 aylık olan Emira Şiko oldu. Babası Fuat Şiko (40) 6 ay önce Suriye'de Beşar Esad'ın uçaklarından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. O daha dünyaya gelmeden babasız kaldı. Anne Semira Şiko (35) önceleri Suriye'de savaşın ortasında yaşam mücadelesi vermeye devam etti. Ancak bombalar bir türlü bitmek bilmeyince bundan iki ay önce Suriye'den kaçıp 5 aylık bebeği, 6 yaşındaki Hasan, 5 yaşındaki Hüseyin ve 15 yaşındaki Ahmet Şiko isimli çocuklarını yanına alıp yaya olarak Hatay'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptı.

Bir süre Hatay'da kalan anne Şiko daha sonra çocuklarıyla birlikte Adana'ya geldi. Ancak burada ne kalacak bir yeri ne de parası olmadığı için 28 gün boyunca otogarda yatıp kalktılar. Daha sonra Suriyeliler için çadır kent kurulduğunu öğrenen anne Semira Şiko çocuklarıyla birlikte buraya gidip kalmak istedi. Çadır kente gelen ancak Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve kimlikleri olmadığı için aile çadır kente alınmadı. Aileye Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidip kimlik çıkartması gerektiği söylendi. Ancak Adana'yı bilmeyen ve gidecek yol parası olmadığı için aile buraya girip kimlik başvurusunda bulunamadı. Aile çadır kentin yanında tarlanın ortasında bir ağacın altına sığınarak şimdi burada yaşam mücadelesi veriyor. Havaların soğuması ve yağışların başlamasına rağmen 5 aylık Emira bebek ve tüm aile ağaç altında yaşam mücadelesi veriyor. Üstelik hiçbirinin ayağında ne çorap ne de ayakkabı var. Çocukların ayağında sadece terlik var.

"Esad vurdu babamız öldü o yüzden buraya geldik"

Semira Şiko'nun oğlu Ahmet Şiko, daha önce otogarda 28 gün kaldıklarını belirterek, "Bir pikapta yatıyorduk oradan da bizi güvenlikler kovdu. 2 gündür de bu tarlada kalıyoruz. Suriye’de evimize bomba atıldı babam orada şehit oldu. Babam öleli 6 ay oldu 5 aylık bir kardeşim var kulağı ve boğazı ağrıyor ama doktora götüremiyoruz çünkü kimliklerimiz yok. Kampa girmek istiyoruz onlarda bizi almıyorlar bizde burada kalıyoruz. Esad vurduğu için buraya kaçtık babamız öldü bakan kimse kalmadı, çocuklar küçük ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Suriyelilere Türkiye’den başka kimsenin yardımcı olmadığını söyleyen Şiko şöyle devam etti:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum söyleyecek bir şey kalmadı. Dünya Müslümanların üstüne oynuyor bu savaşlara sebep olanlar hepsi açıkta bellidir yani. Suriye’de 6’ncı sınıfta okuyordum burada da okumayı istiyorum ama nerede okuyacağız."
"Gece çakallar geliyor kocam olsa bizi korurdu"

Semira Şiko ise tarlada çocuklarıyla kaldığını, bebeğinin boğazı ve kulağının ağrıdığını, yemek yiyemediklerini belirterek, "Suriye’de eşim dışarı çıkıyordu bomba evin bir tarafına geldi ve evi komple indirdi kocam orada öldü. Ne yapacağım bilmiyorum param olsa kiraya giderim ya da çalışanım olsa eve para getirir kendimizi geçindiririz. Çocuklarım küçük en büyüğü 15 yaşında ne yapabilir ki. Gece burada yatarken yanı başımıza çakal geliyor. Kocam yanımda olsa bizi korurdu. Allah için çocuklarım için bizi içeriye kampa alsınlar burada kadın başıma ne yapabilirim. Bizi burada insanlar görmüyor mu buradan binlerce araba geçiyor nasıl görmüyorlar ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu savaşta baştaki insan Müslüman olsa kendi milletini öldürür mü" diye konuştu.

Yetkililer ise kampa kimliksiz girişin yasak olduğunu, ailenin kimliği olmadığı için kampa alınmadığını, İl Göç İdaresi'nden kimlik çıkarması gerektiğini bildirdi.

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