Odatv davasında beraat

2011 yılından bu yana devam eden Odatv davası sonuçlandı.Mahkeme davada 13 sanığın beraatine karar verdi.İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Odatv Davası’ndan yargılanan gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanığın beraatine karar verdi.Mahkeme, Odatv kumpasını kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunulması kararını verdi.14 Şubat 2011 yılındaki operasyonla başlayan Odatv Davası’nın son duruşması 15 Şubat 2017’de yapılmıştı. Savcının tüm sanıklar için beraat talep ettiği mütalaasının ardından, 15 Şubat’taki duruşmada son savunmalarda yapılmıştı. Son savunmalar sonrasında mahkeme, heyetin değişmesi ve dosyanın kapsamlı olması nedeniyle duruşmayı 12 Nisan’a ertelemişti.Odatv Davası’nda, Prof. Dr. Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil, Nedim Şener, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Sait Çakır, Coşkun Musluk ve İklim Bayraktar sanık olarak yargılanmıştı.14 sanıkla başlayan davada, Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetmişti.Mahkeme heyeti bugünkü karar duruşmasında sanıklara son sözlerini sordu.Başka suçtan tutuklu Ahmet Şık, söyleyecek çok sözünün olduğunu, sözleri söylerse hakkında yeni bir dava açılacağını belirterek,ifadelerini kullandı.Soner Yalçın sözlerini 7 yıldır söylediğini kaydederek, beraatine karar verilmesini istedi, FETÖ’den şikayetçi olduğunu belirtti.Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı da mahkeme heyetinden kendi ve tüm arkadaşları adına beraat talep ederek, kumpas kuranlar hakkında soruşturma açılmasını istedi.Nedim Şener ise son sözünün aslında ilk duruşmada söylediğiolduğunu söyledi. Kendisinin bu davayla ilişkilendirilmesinin nedeninin Hrant Dink cinayetindeki sorumluları açığa çıkarması olduğunu vurgulayan Şener, "diye konuştu.İddianamede, Yalçın Küçük’ün "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan 21 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.Soner Yalçın’ın 36 yıl, Ahmet Şık, Nedim Şener ve Hanefi Avcı’nın da onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara da benzer suçlara ilişkin 7,5 ile 23 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verilmesi talep ediliyordu.Davanın sanıkları arasında yer alan Kaşif Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011’de hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında dava düşürülmüştü. Dava dosyası, dönemin Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle görevli İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yasal düzenlemeyle kapatılması sonrası İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.