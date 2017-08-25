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Öğrencisiyle ilişki kuran Türk kadın öğretmene milyonluk ceza

Evli ve bir çocuk annesi Türk öğretmen Erin Sayar'ın, görev yaptığı okulda 16 yaşında bir çocukla 3 kez cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla açılan dava 5 yıldır devam ediyor.

Öğrencisiyle ilişki kuran Türk kadın öğretmene milyonluk ceza

Evli ve bir çocuk annesi Türk öğretmen Erin Sayar'ın, görev yaptığı okulda 16 yaşında bir çocukla 3 kez cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla açılan dava 5 yıldır devam ediyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 00:42
Öğrencisiyle ilişki kuran Türk kadın öğretmene milyonluk ceza

Öğrencisiyle ilişki kuran Türk kadın öğretmene milyonluk ceza

Amerika'da görev yaptığı okulda 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle cinsel ilişki kuran Türk kökenli öğretmen Erin Sayar'a, 700 bin dolar mahkeme cezası geldi. Erkek öğrencinin ailesi ise 10 milyon dolar tazminat istiyor..

SKANDAL 5 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Amerika'da Öğrencisiyle ilişkiye giren ve 2012'de ABD ile Türk basınında oldukça yer bulan 41 yaşındaki Türk öğretmen Erin Sayar, rekor ceza aldı

2012 yılında 16 yaşındaki öğrencisi Kevin Eng arasındaki cinsel ilişki yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Sayar, Eng ile en az 3 kez cinsel ilişkiye girmişti. Eng'in kız arkadaşı Facebook hesabına girerek yazışmaları okuyunca, ikilinin arasındaki durum ifşa olmuş, bunun üzerine genç öğrenci, öğretmenin vücudunun bazı yerlerindeki dövmeleri tasfir edip, ilişkiyi kabul etmişti.

Eng’in annesi o dönemde okula dava açmış, fakat 10 milyon dolarlık dava geçtiğimiz yıl düşmüştü. Bunun üzerine Eng’in ailesi Sayar’a dava açtı. Son 5 yılda birçok duruşma olmasına rağmen, Sayar bunlardan hiçbirine katılmadı veya katılmayacağına dair bir dilekçe göndermedi. Sayar’ın gelmemesine öfkelenen hakim, bütün masrafları Sayar’ın ödemesine hükmetti. Hakim, Sayar’ın 750.000 dolar ödemesine karar verdi.

Bu gelişme sonrasında Eng’in avukatı Bruce Baron, “Karşılaştığımız bu zarara hiçbir yanıt verilmemesi sonrasında verilen bu ceza önemli bir mesaj oldu" dedi.
    
Sayar da, ceza hakkında bir bilgisi olmadığını söylerken, duruşmalardan da haberdar olmadığını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Kevin EngErin Sayar
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