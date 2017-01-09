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09 Ocak 2017 Pazartesi 02:47

Öğretmen atamaları için MEB düğmeye bastı: 30 Bin atama geliyor

Maliye bakanlığından 60 bin memur ataması için kadro alan hükümet bu sayının yarısını öğretmenler için kullanacak. Atamaların tamamı 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde ihraç edilen öğretmenlerin yerini doldurmak için yapılacak

Öğretmen atamaları için MEB düğmeye bastı: 30 Bin atama geliyor
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Öğretmen atamaları için MEB düğmeye bastı: 30 Bin atama geliyor


Muhtemel referandum öncesi hükümet öğretmen alımında rekora imza atmaya hazırlanıyor. Vatandaşın önüne seçim sandığı konulmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Şubat ayında 15, Ağustos ayında ise 15 bin öğretmen ataması yapacak. Hükümet yıl sonuna kadar 60 bin memur ataması yapmaya hazırlanırken, MEB'in Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bütçenin onaylanmasının ardından atamaların da şubat ve ağustos olmak üzere iki dönemde yapılması planlanıyor.

2017 YILINDA 60 BİN MEMUR ALINACAK

Şubat atamaları, MEB, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç ettiği 30 bine yakın öğretmenin açığını norm fazlası 40 bin öğretmeni görevlendirerek gidermeye çalışmıştı. Ancak, bazı okullarda sıkıntıya yol açacak şekilde öğretmen eksikliği yaşanması sonrası harekete geçen MEB, atama için kolları sıvadı. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile MEB arasında yapılan görüşmelerde, öğretmen ihtiyacı için en az 30 bin öğretmen atanmasına karar verildi. Böylece 2017 yılı için kamuya alınması planlanan 60 bin personelin yarısını öğretmenler oluşturacak.

Ağustos atamaları, MEB atamaların tarihini belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre 15 bin öğretmen atamasının şubatta, 15 bininin de ağustos ayında yapılması gündeme geldi. İhtiyacın artması halinde 30 bin öğretmenin tamamının şubat ayında atanması da söz konusu olabilecek. Zorunlu okul öncesi eğitime ve yabancı dil hazırlık sınıfı projelerine bu yıl pilot olarak geçmeyi amaçlayan MEB, en çok alımı okul öncesi öğretmenliği ve yabancı dil alanlarından yapacak. Ayrıca sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, ilköğretim matematik, özel eğitim bölümleri en çok atama yapılacak alanlar olarak dikkat çekiyor.

ÇAKILI KALACAKLAR

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak isteyenlere en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerden 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, görev yaptıkları okulda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.
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