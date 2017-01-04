OHAL, 3. kez 3 ay daha uzatıldı

Numan Kurtulmuş: OHAL uygulamasına ihtiyacımız var

Türkiye'yi kaosun eşiğine sürükleyen FETÖ'cü darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal dün TBMM Genel Kurulu'na uzatılması isteğiyle getirildi.Hükümetin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.’in 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Görüşmeler sonucunda OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındı.Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz"Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda OHAL hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların devam ettiği için OHAL'in devam ettirme zaruriyeti doğduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Türkiye'de milli güvenlik tehdidi oluşturan unsurların varlıklarını devam ettirdiği görülüyor. Bunlardan birisi, Türkiye'nin yakın çevresindeki şartların, buralarda ortaya çıkmış olan derin istikrarsızlık ve siyasi türbülansların ülkelerde, Suriye, Irak ve diğer ülkelerde bölünme senaryolarının uygulamaya konulmasının, ayrıca çok sayıda terör grubunun bu bölgede çok rahat hareket ederek, insanlara zarar vermesi, bu ülkelerde varlıkları üzerinden Türkiye'yi tehdit altına almaya devam etmesi hepimiz tarafından gözlendiği açık. Türkiye çevresinde bu kadar büyük oyunlar devam ederek, bu kadar büyük saldırılar devam ederken, her an Türkiye'nin sınırları ötesinden Türkiye'yi karşı tehditler ulusal güvenlik riski karşımızda dururken olağan şartlar yaşanıyor diyemeyiz" ifadelerini kullandı.