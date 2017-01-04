Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Ocak 2017 Çarşamba 00:06

OHAL, 3. kez 3 ay daha uzatıldı

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, TBMM tarafından 3. kez 3 ay daha uzatıldı.

OHAL, 3. kez 3 ay daha uzatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
OHAL, 3. kez 3 ay daha uzatıldı


Türkiye'yi kaosun eşiğine sürükleyen FETÖ'cü darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal dün TBMM Genel Kurulu'na uzatılması isteğiyle getirildi.

Hükümetin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL’in 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Görüşmeler sonucunda OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındı.

Numan Kurtulmuş: OHAL uygulamasına ihtiyacımız var

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "FETÖ'nün ve terör örgütlerinin devletin içinden arındırılması sağlayana kadar Olağanüstü Hal uygulamasına ihtiyacımız olduğunu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyoruz"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda OHAL hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartların devam ettiği için OHAL'in devam ettirme zaruriyeti doğduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'de milli güvenlik tehdidi oluşturan unsurların varlıklarını devam ettirdiği görülüyor. Bunlardan birisi, Türkiye'nin yakın çevresindeki şartların, buralarda ortaya çıkmış olan derin istikrarsızlık ve siyasi türbülansların ülkelerde, Suriye, Irak ve diğer ülkelerde bölünme senaryolarının uygulamaya konulmasının, ayrıca çok sayıda terör grubunun bu bölgede çok rahat hareket ederek, insanlara zarar vermesi, bu ülkelerde varlıkları üzerinden Türkiye'yi tehdit altına almaya devam etmesi hepimiz tarafından gözlendiği açık. Türkiye çevresinde bu kadar büyük oyunlar devam ederek, bu kadar büyük saldırılar devam ederken, her an Türkiye'nin sınırları ötesinden Türkiye'yi karşı tehditler ulusal güvenlik riski karşımızda dururken olağan şartlar yaşanıyor diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
OHAL için flaş karar; Kamu#039;da çok sayıda memur ihraç edildi
OHAL için flaş karar; Kamu'da çok sayıda memur ihraç edildi
Sabaha karşı yayınlanan KHK ile binlerce kişi görevden uzaklaştırıldı.
Sabaha karşı yayınlanan KHK ile binlerce kişi görevden uzaklaştırıldı.
Ehliyet ve pasaport için artık emniyete gitmeyeceğiz
Ehliyet ve pasaport için artık emniyete gitmeyeceğiz
OHAL süresi uzatıldı
OHAL süresi uzatıldı
RTÜK o kanalları kapattı!
RTÜK o kanalları kapattı!
YÖK#039;ten açıklama: 2239 akademisyen için işlem başlatıldı
YÖK'ten açıklama: 2239 akademisyen için işlem başlatıldı
Alman muhalefetinden Gülen okullarının denetlenme talebine tepki
Alman muhalefetinden Gülen okullarının denetlenme talebine tepki
Zaman, Taraf, Bugün, Samanyolu ve Cihan kapatıldı
Zaman, Taraf, Bugün, Samanyolu ve Cihan kapatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
OHAL
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız kökenli
Reina katliamcısı'nın kimliği belirlendi: Uygur Türkü çıktı Reina katliamcısı'nın kimliği belirlendi:...
Reina katliamcısı taksiciye "Param yok" demiş Reina katliamcısı taksiciye "Param yok"...
TSK o haberleri yalanladı: Mehmetçik'in sıkıntısı yok TSK o haberleri yalanladı: Mehmetçik'in sıkıntısı...
Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri ortaya çıktı Reina'ya baskın; Teröristin görüntüleri...
Reina'ya saldırı; Ölü sayısı 39'a çıktı, 65 yaralı var Reina'ya saldırı; Ölü sayısı 39'a...
Yukarı Çık

Reina baskıncısı katil, Uygur değil Kırgız...
Daha önce Doğu Türkistan kökenli olduğu iddia edilen Kırgızistanlı teröristle ilgili yeni bilgiler ortaya...

Haberi Oku