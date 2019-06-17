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Okmeydanı'nda silahlı saldırı, 4 yaralı var

Kağıthane’de trafik ışıklarında yavaşlayan lüks cipe, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda araçtaki 3 kişi ile 1 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı..

Okmeydanı'nda silahlı saldırı, 4 yaralı var

Kağıthane’de trafik ışıklarında yavaşlayan lüks cipe, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda araçtaki 3 kişi ile 1 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı..

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:46
Okmeydanı'nda silahlı saldırı, 4 yaralı var

Okmeydanı'nda silahlı saldırı, 4 yaralı var

Okmeydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olay, saat 19.45 sularında Kağıthane Darülaceze Caddesi Okmeydanı Anadolu Kahvesi mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 BGR 540 plakalı cip, önündeki otomobilin durmasıyla ışıklarda yavaşladı. İçinde 3 kişinin olduğu cipe, yol kenarında bekleyen 2 kişi ellerindeki tabancalarla kurşun yağdırdı.

Saldırı sırasında cipten inmeye çalışan Eser Ö. ile Yılmaz C. yanındaki tabancalarını çıkarıp saldırganlara karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından saldırıyı gerçekleştirenler, cipin önünde duran otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucu cip sürücüsünün yanında oturan Emre A. ağır yaralanırken, silahla karşılık veren Eser Ö. ile Yılmaz C. hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında yolun karışı tarafından geçen Rıza D. isimli vatandaşa ve bir kıraathaneye de kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan Emre A. ile diğer yaralılar Eser Ö. ve Yılmaz C. o sırada yoldan geçen başka bir otomobille Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolun karşısında seken kurşunla kasığından vurulan Rıza D. ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan Emre A. ile Rıza D.'nin ağır yaralandığı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerine zırhlı araçlı çok sayıda özel harekat polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cipin etrafını güvenlik şeridi ile çevrelerken özel harekat polisi de güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve delil çalışması yaptı. Ekipler saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 
Öte yandan, polisin yaptığı ilk incelemede silahlı saldırıya uğrayan kişilerin emniyette değişik suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Oyun oynadığı sırada kurşunun kolunu sıyırdığını belirten Coşkun Kara, "Kahvede oyun oynuyorduk, bir anda çatışma sesleri, silah sesleri duyduk. Önce camın kenarına geldi, oradan karşı duvara geldi, sonra benim koluma geldi. Sonra hep beraber yere yattık ama sonrasını bilmiyorum. Ne olduysa yolun karşısında oldu" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Caddesi
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