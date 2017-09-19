Okul servisi denetiminde polisin aradığı 41 kişi yakalandı

Okulların açılmasıyla birlikte, polis ekiplerinin düzenlediği denetimde, aranan 41 yakalandı. Öte yandan Sivas'ta meydana gelen kazada, 10 yaşındaki Tunahan, okul servisinin altında kalarak can verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'nın 4.'sü gerçekleştirildi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk günü 81 ilde 07.00-15.00 saatleri arası gerçekleştirilen "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-4"e 3 bin 59 ekip ile 12 bin 617 personel katıldı.

İSTANBUL'DA SERVİSLER DENETİMTEN GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı. Belgeleri eksik olan ve standartlara uymayan araç sürücülerine ceza kesildi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerinde denetim yaptı. Durdurulan okul servis sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ardından araçların standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. Bir araç sürücüsüne psiko-teknik belgesi olmadığı ve aracın 'Dur' ikazının yanmadığı için 206 lira para cezası kesildi. Polisin denetim yaptığı sırada durdurulan bir servisin hostesinin ise arkadan kendi aracıyla geldiği ortaya çıktı. Araçta bulunması gereken hostese 206 lira, yine aracın 'dur' ikazı yanmadığı için sürücüye de 206 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir servis sürücüsünün ise hiçbir eksiğine rastlanılmadı. Uygulama gün boyu devam edecek.



TÜRKİYE GENELİNDE 42 BİN DENETİM

Bu arada Türkiye genelinde yapılan denetim sonucu , 42 bin 624 kişi kontrol edilirken, aranan 41 kişi yakalandı ve 91 kişi hakkında adli,idari işlem uygulandı.

Kontrol edilen 8 bin 839 okul servis aracından 367'sine cezai işlem uygulandı. Denetlenen 9 bin 670 işyerinden 113'ü hakkında ise idari işlem yapıldı. Denetim sonucu 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici delici alet, 5 gram eroin, 150 gram esrar ve 4 bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetim sırasında polisler tarafından velilere ve çocuklara önemli kuralları içeren el broşürleri dağıtıldı.

TUNAHAN, OKULUN İLK GÜNÜ SERVİS ARACININ ALTINDA CAN VERDİ

Sivas'ta eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş, cadde üzerinde yolun karşı tarafına geçerken okul servis minibüsünün çarpması sonucu öldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 47'nci Sokak'ta meydana geldi. Şehit Talha Emre Zilegil İkokul 3'üncü sınıfında eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle arasında yemek için evine gitti. Evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden dondurma almak için 1 lira aldı. Bakkala gittikten sonra yolun karşı tarafına geçmen isteyen çocuğa Mehmet Y. yönetimindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarpı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tunahan Kayabaş, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı okulda okuyan öğrencilerden kazayı gören Muhammet Emin Tekçe, "Çocuk dondurma almış yolda gidiyordu. Araba çarptı. Sürücü arabadan inip çocuğa baktı" dedi.

'O DAHA OKULA GİDECEKTİ'

Kazayı duyan Hülya- Mehmet Kayabaş çifti hastaneye geldi. Evlatlarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Kayabaş, "O daha okula gidecekti" diyerek feryat etti. Kayabaş'ın diğer yakınları da hastane önünde sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Tunahan Kayabaş'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından servis sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR VALİSİ ÖĞRENCİ SERVİSLERİNİ DENETLEDİ

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, trafik polisleriyle birlikte öğrencileri servislerini denetledi.

75. Yıl İlköğretim Okulu yanında öğrencileri taşıyan öğrenci servislerinin denetimine, Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdür Vekili Bülent Kalın ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yapılan kontrollerde araçların 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uymadıkları kontrol edildi. Bunun yanında çocukların güvenli seyahatleri açısından ilgili yönetmelikte belirtilen ve servislerin uymaları gereken konularda ve servis araçlarının teknik özelliklerine, servis sürücülerini yeterli belgelere sahip olup olmadıklarına bakıldı.



Denetlemeden sonra değerlendirme yapan Vali İlhami Aktaş, bu tür denetimleri sık sık yaparak öğrencilerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin gelecek nesiller olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, "Servis şoförlerinin kendilerine emanet edilmiş canlar taşıdıklarının bilincinde olmalıdırlar" dedi.